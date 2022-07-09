إيلون ماسك يرد على تويتر فِيْ أول ظهُور علني بعد “الهروب من الصفقة”

ظهر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك علنًا لأول مرة بعد إعلان انسحابه رسميًا من صفقة الاستحواذ على تويتر.

وجاء الظهُور بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla و SpaceX عَنّْ إلغاء اتفاقيته مع Twitter لشرائها مقابل 44 مليار دولار.

ظهر المسك خلال مؤتمر أقطاب الإعلام السنوي فِيْ صن فالي، والذي يحضره مجموعة من رجال الأعمال.

أول رد على Twitter

على الرغم من أنه حاول تجنب الحديث عَنّْ صفقة Twitter، إلا أنه أعاد تأكيد مزاعم وجود حسابات مزيفة على منصة التواصل الاجتماعي أثناء مخاطبته جمهُورًا من قادة الأعمال.

احتل ماسك المنصة فِيْ المؤتمر الذي نظمته شركة Allen & Company، وهُو التجمع السنوي للرؤساء التنفِيْذيين لشركات الإعلام والتكنولوجيا فِيْ ولاية أيداهُو.

أمضى ماسك معظم الوقت فِيْ الحديث عَنّْ المريخ والإشادة بفوائد زيادة معدلات المواليد على الأرض. قال ماسك إنه يسعى لتأسيس حضارة على المريخ.

قبل بضعة أيام، قال ماسك إنه سيفعل كل ما فِيْ وسعه للمساعدة فِيْما أسماه “أزمة نقص السكان”، بعد أن أشار تقرير إعلامي إلَّى أنه كان لديه توأم مع الرئيس التنفِيْذي لشركته الناشئة Neuralink.

هز وصول المسك إلَّى المؤتمر التجمع، حيث عادة ما تجري الأحداث الرئيسية بعيدًا عَنّْ أعين المتطفلين لوسائل الإعلام.

أجرى سام التمان، الرئيس التنفِيْذي لشركة Open All، مقابلة مع Musk. تتخصص الشركة فِيْ أبحاث الذكاء الاصطناعي ويشترك فِيْ تمويلها ماسك.

وقال مسؤول إعلامي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عَنّْ هُويته، قبل المقابلة “يبدو الأمر وكأنه فوضى مطلقة … الرجل يضع قواعده الخاصة”.

صفقة مكسورة

فِيْ وقت سابق، قال ماسك إنه ألغى اتفاقيته لشراء تويتر، مضيفًا أن شركة التواصل الاجتماعي فشلت فِيْ تقديم معلومات حول الحسابات المزيفة على نظامها الأساسي.

قال محامو ماسك فِيْ إشعار للجهات التنظيمية إن تويتر فشل أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة أو غير المرغوب فِيْها على المنصة، وهُو أمر ضروري لأعمال الشركة.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 6٪ فِيْ تعاملات ما بعد الإغلاق.

قال رئيس مجلس الإدارة بريت تايلور على منصة التدوين المصغر إن مجلس الإدارة يعتزم متابعة الإجراءات القانونية لفرض اتفاقية الاندماج.

وكتب “مجلس إدارة تويتر ملتزم بإغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك”.

محادثات المؤتمر

سيطر على المؤتمر إعادة تقييم وول ستريت لأعمال البث فِيْ أعقاب خسائر المشتركين فِيْ Netflix.

قال رئيس وسائل الإعلام الرقمية إن هُوليوود، التي عادة ما تكون بمنأى عَنّْ الركود، أصبحت فجأة قلقة بشأن كَيْفَِيْة تأثير الاقتصاد المتراجع على استثماراتها التي تقدر بمليارات الدولارات فِيْ خدمات البث المباشر.

وأضاف الرئيس التنفِيْذي “لأول مرة، يدرك الناس أن الاقتصاد يؤثر حقًا على شركات الترفِيْه، لأن التضخم له تأثير على هذا الاضطراب”، مشيرًا إلَّى أن هذا يتسبب فِيْ إحجام المشتركين فِيْ الخدمة عَنّْ دفع ثمنها.