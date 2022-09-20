إيلون ماسك يسعى إلَّى إعفاء إحدى شركاته من العقوبات على إيران

وقال فِيْ تغريدة على موقع “تويتر”، إن شركة ستارلينك ستسعى إلَّى إعفائها من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، لتتمكن من تقديم خدمات الإنترنت لسكان البلاد.

كان ماسك يرد على سؤال أحد مستخدمي تويتر حول ما إذا كان نظام الأقمار الصناعية Starlink، الذي تديره شركة SpaceX، سيكون قادرًا على توفِيْر الإنترنت للمستخدمين فِيْ إيران، وفقًا لبلومبرج. صافِيْ”.

فِيْ وقت سابق، قال ماسك فِيْ تغريدة أن Starlink نشطة فِيْ جميع القارات، بما فِيْ ذلك القارة القطبية الجنوبية.

تسعى سبيس إكس إلَّى إثبات نجاحها فِيْ تقديم خدمات الإنترنت عالية السرعة حتى على ارتفاع 30 ألف قدم، عبر نظام ستارلينك للأقمار الصناعية، لتزويد ركاب شركات الطيران بالقدرة على مشاهدة المحتوى على تطبيقات مثل نتفليكس ويوتيوب.

لذلك قامت مؤخرًا بعقد عرض توضيحي إعلامي على طائرة يديرها أول عميل طيران لها، الناقل الإقليمي JSX.

تمثل الرحلة القصيرة من بوربانك إلَّى سان خوسيه، كاليفورنيا، بداية محاولة إيلون ماسك لتولي الأعمال على متن الطائرة من مزودي الأقمار الصناعية Intelsat و Viasat Inc، اللتين تخدمان بالفعل آلاف الطائرات.

على الرغم من قوة إيلون ماسك ونجاحه المُثبت فِيْ اختراق العديد من القطاعات، يعتقد جيف ساري، رئيس الطيران التجاري فِيْ إنتلسات، أنه لا يمكن لأحد التغلب على شركته.