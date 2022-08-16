إيلون ماسك يشعر بالملل.. أغنى رجل بالعالم يأمل كسر الروتين اليومي

أغنى رجل فِيْ العالم، الأمريكي إيلون ماسك، يريد تجديد روتينه اليومي منذ لحظة استيقاظه.

قال الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla و SpaceX فِيْ مقابلة أجريت مؤخرًا مع بودكاست “الدعم الكامل” إن أول شيء يفعله عَنّْدما يستيقظ هُو فحص هاتفه، ويعتقد أنه قد يكون ضارًا بصحته.

وأضاف، وفقًا لـ CNBC، أنه يقضي أول 30 دقيقة من اليوم فِيْ التحقق من رسائل البريد الإلكتروني، ويريد استبدال هذه العادة بممارسة الرياضة.

“أحتاج إلَّى التدريب وأن أكون فِيْ حالة أفضل، لذا سأنتقل من النظر إلَّى هاتفِيْ فور استيقاظي إلَّى ممارسة التمارين لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم النظر إلَّى هاتفِيْ.”

وأوضح أن عادة فحص هاتفه الذكي فِيْ الصباح نابعة إلَّى حد ما من القلق من أنه يريد التأكد من أنه لم يفوت أي أمور عاجلة تتعلق بعمله، سواء فِيْ “تيسلا” أو “سبيس إكس” أثناء النوم.

من اللافت للنظر أن هذه ليست مجرد عادة “قناع”، حيث أظهرت نتائج البحث الذي أجرته IDC Research أن ما يقرب من 80٪ من مستخدمي الهُواتف الذكية يفحصون هُواتفهم خلال أول 15 دقيقة من الاستيقاظ.

كشف أغنى رجل فِيْ العالم، فِيْ وقت سابق، عَنّْ إنتاج مليون سيارة فِيْ مصنع الشركة فِيْ الصين.

وأوضح ماسك أن تسلا صنعت أكثر من 3 ملايين سيارة، ومن هذا الإجمالي أنتج مصنع تسلا فِيْ شنغهاي بالصين مليون سيارة، بحسب آخر تغريدة لماسك.

رفعت Tesla خطة الإنفاق الرأسمالي الخاصة بها بنحو مليار دولار حيث تتطلع إلَّى زيادة الإنتاج عبر منشآتها الجديدة فِيْ تكساس وبرلين، على الرغم من مواجهة العديد من مشكلات سلسلة التوريد، فضلاً عَنّْ إغلاق الصين.

تهدف Tesla إلَّى تحقيق نمو بنسبة 50 فِيْ المائة فِيْ عمليات التسليم هذا العام، على الرغم من صعوبة تحقيق هذا الهدف بسبب انخفاض الطلب.

صفقة تويتر

قبل أسبوعين، قال الملياردير ماسك إن استحواذه على موقع تويتر بقيمة 44 مليار دولار يمكن أن يمضي قدمًا.

لإتمام الصفقة، اشترط ماسك أن تفصح الشركة عَنّْ طريقة لأخذ عينة من 100 حساب وكَيْفَِيْة إثبات أنها حسابات حقيقية.

وكتب ماسك على تويتر يوم السبت “لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بشأن هذه المسألة إلَّى لجنة الأوراق المالية والبورصات كاذبة فِيْ الواقع، فلا ينبغي لها ذلك”.