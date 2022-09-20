إيلون ماسك يقتحم إيران من الفضاء.. إنترنت “يغير قواعد اللعبة”

كشف الملياردير إيلون ماسك عَنّْ خطة شركته سبيس إكس لإدخال الإنترنت فِيْ إيران عبر الأقمار الصناعية على الرغم من العقوبات الأمريكية.

قال الملياردير إيلون ماسك، الذي تبلغ ثروته 277.1 مليار دولار، وفقًا لقائمة فوربس لأثرياء العالم، إن شركته “سبيس إكس”، ستتقدم بطلب للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران فِيْ محاولة لتقديم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية فِيْ هذه الدولة.

وأضاف ماسك فِيْ تعليق على تغريدة لصحفِيْ علمي “ستقدم شركة Starlink طلبًا للإعفاء من العقوبات ضد إيران”.

شبكة Starlink حول العالم

أعلن ماسك فِيْ البداية أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink متاحة الآن فِيْ جميع القارات “بما فِيْ ذلك القارة القطبية الجنوبية”، بينما تخطط الشركة لإطلاق ما يصل إلَّى 42000 قمر صناعي لتعزيز الاتصال.

وقال الصحفِيْ والمتخصص فِيْ العلوم الإيرانية عرفان كسرايي على تويتر إن تقديم الخدمة لإيران “سيغير قواعد اللعبة لمستقبل البلاد”، الأمر الذي دفع ماسك إلَّى الرد.

تم إطلاق Starlink فِيْ أواخر عام 2022، وهُو يوفر خدمة إنترنت سريعة للعملاء فِيْ المناطق التي تكون فِيْها شبكات الإنترنت الأرضية الثابتة والمتنقلة ضعيفة، عبر مجموعة من الأقمار الصناعية الموضوعة فِيْ مدار أرضي منخفض.

مهمة ستارلينك العسكرية فِيْ أوكرانيا

اشتهرت الخدمة خاصة بعد أن قدمت هُوائيات ومودم للجيش الأوكراني لتحسين قدراته فِيْ الاتصالات فِيْ الحرب مع روسيا.

تحقق Starlink إيرادات من خلال شراء الهُوائيات وأجهزة المودم والاشتراكات بأسعار تختلف حسب البلد.

تم إطلاق حوالي 3000 قمر صناعي من Starlink منذ عام 2022، بينما تقوم SpaceX بإطلاق واحد كل أسبوع، باستخدام صواريخ Falcon 9 لتسريع نشرها.

العقوبات الأمريكية على إيران .. “طريق مسدود”

تخضع إيران لنظام عقوبات أمريكي مشدد منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب واشنطن من اتفاقية عام 2015 التي تهدف إلَّى الحد من أنشطتها النووية.

بينما يدعم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية، فإن إصرار الإيرانيين على ضمانات طويلة الأجل من الأمريكيين أدى إلَّى توقف المحادثات.

وفُرضت مجموعة جديدة من العقوبات على إيران هذا الشهر بعد أن ساعدت شركة مقرها طهران روسيا فِيْ استلام طائرات بدون طيار، وردًا على هجوم إلكتروني واسع النطاق على ألبانيا فِيْ يوليو / تموز اتُهمت وزارة الاستخبارات والأمن القومي الإيرانية بتنفِيْذه.