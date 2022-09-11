إيلون ماسك يكشف سبباً جديداً لتراجعه عَنّْ صفقة تويتر

وكشف عَنّْ سبب جديد لعدم إتمام صفقة الاستحواذ على تويتر، وهُو أن الشركة دفعت تعويض نهاية الخدمة بقيمة 7 ملايين دولار لأحد المبلغين عَنّْ المخالفات.

قال محامو ماسك إن شروط صفقة الشراء تتطلب من تويتر إخطار ماسك قبل دفع هذا المبلغ لرئيس الأمن السيبراني السابق للشركة، بيتر زاتكو، واعتبروا أن الشركة اتخذت هذه الخطوة لضمان تراجع زاتكو عَنّْ التصريحات السابقة التي ضلل تويتر المنظمين الفِيْدراليين بشأنها. المخاطر الأمنية التي واجهتها.

ومن المقرر أن يدلي زاتكو بشهادته أمام لجنة فِيْ مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع المقبل.