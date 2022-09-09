إيمان عبد العزيز مللت دور الأم.. والإهمال سبب ابتعادي عَنّْ السوشال ميديا

أكدت الفنانة السورية إيمان عبد العزيز، أن الدراما السورية بحاجة إلَّى تطوير، بدءًا من النص وانتهاءًا بالإنتاج والإخراج، حتى تعود إلَّى المكانة المرموقة التي كانت عليها.

وأوضحت فِيْ مقابلة مع موقع “العرب اليوم” أنها تعرضت للظلم خلال مسيرتها الفنية بسبب قرارات المخرجين بلعب بعض الشخصيات المتشابهة، لكنها تعمل لتظل حاضرة فِيْ ذاكرة الجمهُور.

وأشارت عبدالعزيز إلَّى أن الفنانة يجب أن تلعب شخصيات مختلفة، فهِيْ تحب الأدوار التي تؤثر على من يستقبلها وتريد تجنب تكرار الأدوار التي رآها الجمهُور فِيْها مثل دور الأم.

كشفت الفنانة السورية، عَنّْ استعداداتها للموسم الدرامي المقبل، حيث تواصل تصوير مسلسل “هُواري الخير” من إخراج ظهِيْر غريبة وإنتاج أفاميا. مبينا أنها تلعب من خلالها عدة أدوار، حيث أن المسلسل يتكون من خمسة أدوار لكل منها قِصَّة مختلفة.

وسلط عبد العزيز الضوء على أهمية مشاركته وشخصيته المختلفة فِيْ دورتي “جوقة عزيزة” و “حارة القبة” اللتين عُرضتا فِيْ رمضان الماضي، حيث كانت الأصداء أكثر من إيجابية ومختلفة، قدم خلالها مشاهد لم تكن كذلك. لا تشبههم.

وقال إنه لا يمانع فِيْ تقديم أوراق لا يحبها، طالما أنها ليست سيئة لأغراض اقتصادية، ولا مانع من دخول أي من أقاربه إلَّى الوسط الفني.