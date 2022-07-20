إيمي سمير غانم تتفاعل مع مطالب الجمهُور بعودتها بحبكوا جدا

تفاعلت الفنانة المصرية الشابة، إيمي سمير غانم، مع الجمهُور الذي طالبها بعودتها إلَّى المسرح، معبرة عَنّْ اشتياقها لها بعد غيابها قرابة عام، وتحديداً منذ إعلان وفاة والديها فِيْ العالم الأخير.

قامت إيمي بتوثيق مقطع فِيْديو على حسابها على إنستجرام، جمعت تعليقات من الجمهُور تجاهها وعلقت عليها قائلة “أشكرك من أعماق قلبي على هذا الحب، أحبك كثيرًا”.

سبقتها شقيقتها الكبرى دنيا سمير غانم فِيْ العودة إلَّى دائرة الضوء، بعد أن أصدرت مؤخرًا أغنية لدعم السياحة فِيْ مصر.

وكان الممثل حسن الرداد، زوج إيمي، قد أكد قبل شهُور أن زوجته ستعود إلَّى المسرح، وقال إنه يستعد للعودة قريبًا بفِيْلم، بعد غيابه الفني لمدة 4 سنوات.

الأختان دنيا وإيمي سمير غانم محبوبتان من الجمهُور، لذلك يتطلعون دائمًا إلَّى أي نشاط لهما ولهما عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد الأشخاص على فِيْديو إيمي، سمير غانم “أحبك إيمي، أفتقدك بسرعة. غيابك أثر فِيْنا. كل يوم نخبرك بأمل سماع بعض الأخبار عَنّْك حتى نهدأ”. على محمل الجد، لقد فاتتك منا بشدة، مع العلم أنك قوي وواثق من أنك ستعيدنا مرة أخرى. “مرة أخرى، ولكن بسرعة، نحن معك ونفضل دعمك.

وأضاف آخر “القِصَّة بدأت معي منذ عام 2017. أحبك طيلة حياتي إيمي لكن هذه المرة جاءت بجدية لتموت محتاج اسمها إيمي سمير غانم. كنت أبحث عَنّْك كثيرا. كنت أشاهد كل وظائفك. لقد وقعت فِيْ حبك فِيْ هذا العالم بجدية .. أنت حياتي كلها.

وقال شخص ثالث “يا إيمو، جديًا، لم أفوت وظيفة أبدًا. أحب رؤيتك. أسمع صوتك. أحبك كثيرًا. أنت حياتي كلها، لأنك فنان، وأنا لن أرتدي ملابسك. لم أفتح الصفحة الفنية التي صنعتها لتشجيعهم أبدًا “.

وعلق أحدهم “اشتقت إليك إيمي، أريد أن أراك مرة أخرى مثل الأولى. نفتقد ضحكتك ونريد أن نفتقدك، سعيدة وسعيدة جدًا فِيْ حياتك، وأتمنى أن تتطلع إليها”. عش مع حسن وأتمنى أن تكون سعيدا فِيْ حياتك يارب “.