قضت الفنانة المصرية الشابة، إيمي سمير غانم، وقتها فِيْ الساحي الشمالي، برفقة مجموعة من الأصدقاء من بينهم الممثل هشام ماجد، إلَّى جانب نجوم الفن والمشاهِيْر الذين يستمتعون بوقتهم هناك قبل عودته من إجازته إلَّى مسرحياته. .

وثّق الفنان هشام ماجد، صورة سيلفِيْ لنفسه مع إيمي سمير غانم ومجموعة من الأصدقاء الذين التقطوا لمحة عَنّْ الأجواء هناك.

كَمْا نشر الفنان المصري صورة لنفسه نشرها على فِيْسبوك، وعلق عليها “يومك جميل”.

تحاول إيمي سمير غانم الخروج مع صديقاتها من حين لآخر، فِيْ محاولة للعودة إلَّى حياتها الطبيعية، مثل تلك التي تعيشها منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز فِيْ حالة حزن.

إيمي سمير غانم لجمهُورها أشكرك من أعماق قلبي على حبك

وكانت إيمي قد تفاعلت مؤخرًا مع الجمهُور الذي طالبها بالعودة إلَّى المسرح، معبرة عَنّْ شوقها لها بعد غيابها قرابة عام.

سجلت الفنانة المصرية مقطع فِيْديو عبر حسابها على انستجرام، جمعت تعليقات الجمهُور تجاهها، وعلقت عليها قائلة “أشكرك من أعماق قلبي على هذا الحب، أحبك كثيرًا”.

وعلق أحد الأشخاص على فِيْديو إيمي، سمير غانم “أحبك إيمي، أفتقدك بسرعة، غيابك أثر علينا، كل يوم ننصحك، بانتظار سماع بعض الأخبار عَنّْك، حتى نهدأ. ” على محمل الجد، لقد فاتتك منا بشدة، مع العلم أنك قوي وواثق من أنك ستعيدنا مرة أخرى. “مرة أخرى، ولكن بسرعة، نحن معك ونفضل دعمك.

وكان الممثل حسن الرداد، زوج إيمي، قد أكد قبل شهُور أن زوجته ستعود إلَّى المسرح، وقال إنه يستعد للعودة قريبًا بفِيْلم معها، بعد غيابه الفني لمدة 4 سنوات.

الأختان دنيا وإيمي سمير غانم محبوبتان من الجمهُور، لذلك يتطلعون دائمًا إلَّى أي نشاط لهما ولهما عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.