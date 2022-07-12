إيمي طلعت زكريا ظُلمت فنيًا بشهادة أشرف زكي.. وسأصدر كتابًا عَنّْ والدي

قالت الفنانة المصرية، إيمي طلعت زكريا، إنها تحب تذكير الجمهُور بوالدها الفنان طلعت زكريا، طوال الوقت، على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يكون مجرد عابر.

وأضافت إيمي، خلال لقائها بـ “العرب اليوم”، أنها قررت إصدار كتاب عَنّْ والدها الراحل الفنان طلعت زكريا، يتناول مسيرته الفنية وبداياته حتى مرضه الأخير.

كَمْا أكدت ابنة الفنان طلعت زكريا، عدم طرح فِيْلم عَنّْ والدها لأن أفضل شيء سيكون الكتاب الذي سيصدر، وأقيم حفل توقيع، بالإضافة إلَّى ترشيح كاتب السيناريو والمؤلف أمين جمال لـ كن كاتبها

وقالت إيمي إن الفنان الراحل سمير غانم ساعدها كثيراً وكان مثل والدها، كَمْا جعلها تشارك فِيْ مسرحيته الأخيرة “لماذا يلعب الزهر”.

واصلت حديثها بالقول انها من ابناء العمال المظلومين فنيا وليس لديهم فرصة.

يشار إلَّى أن إيمي طلعت زكريا شاركت فِيْ السباق الرمضاني الأخير لمسلسل “آوات الأب الضال”، ودارت أحداثها حول رستم الذي يمر بأسوأ أيامه بعد احتفاظه بالكثير من أصوله واقتراب إفلاسه. لذلك نصحه صديقه المقرب بترك كل شيء وراءه والبحث عَنّْ أبنائه السبعة بعد أن تركهم منذ فترة طويلة.

ومسلسل “عودة الأب الضال” بطولة بيومي فؤاد وعبير صبري وخالد منصور وإيمان السيد وأميرة هاني وهاجر عفِيْفِيْ ونور قادري ومحمد عتاقة، وتأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد. إبراهِيْم ربيع وإخراج أحمد عبد العال.