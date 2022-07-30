إيمي ودنيا سمير غانم وابنة رجاء الجداوي تنعين صديقة والدتهما المقربة

اتصلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بالسيدة سهِيْر عشقي، صديقة والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، وقدمت تعازيها لأسرتها.

ووثقت دنيا صورة حبي مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة رجاء الجداوي، وعلقت قائلة “فِيْ الجنة حبيبي ابقي فِيْ الله، صديقة أمي السيدة سهِيْر عشقي رحمها الله”. لها يا رب تعازينا الحارة لأسرتها ولكل أتباعها “.

أما أختها إيمي سمير غانم، فقد قدمت تعازيها فِيْ وفاة سهِيْر عشقي قائلة “الله يرحمك يا حبيبي ويصبر عليّ وأهلك، إنا من الله. ومنه سنعود “.

كَمْا نشرت إيمي صورة للسيدة سهِيْر عشقي مع دلال عبدالعزيز، بالإضافة إلَّى صورة والديها، وكتبت “اشتقت إليكَمْ الحمد الله”.

اتصلت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بصديق والدتها المقرب، عبر حساب والدتها على موقع انستجرام، ونشرت صورة لوالدتها والفنانة دلال عبد العزيز مع صديقتها المقربة وعلقت “لا يوجد ولا قوة ولا قوة إلا بالله إنا لله وعلينا أن نعود إليه. رعب رهِيْب، خبر موتك. يا حبي وحب والدتي يرحمها الله.

من ناحية أخرى، وفِيْما يتعلق بالموضوع الفني، نالت الأغنية الجديدة للفنانة دنيا سمير غانم، “أسيب نفسي وسنغاني”، التي قدمتها قبل ساعات على “يوتيوب”، أصداء إيجابية سواء فِيْ كلماتها أو لحنها.

وكلمات الأغنية تقول “أشعر وكأنني فِيْ مزاج جديد وجديد، بعيدًا عَنّْ كل الأشخاص الذين يكتبون الحسابات من ورائي، بعيدًا وخاليًا من المشاعر”. وهِيْ من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

وشهدت الأغنية العديد من الصور لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، كَمْا ظهرت فِيْ المقاطع أختها إيمي، وقدمت هدية فِيْ النهاية قائلة “هدية لبابتي وأمي، أعزائي، ستكونون. مصدر سعادتي وقوتي فِيْ العالم. أنت معي فِيْ جميع الأوقات “.

كَمْا لم تنس الفنانة جمهُورها وشقيقتها وزوجها رامي رضوان وزوج شقيقتها حسن الرداد التي كتبت لها “شكر خاص جدا من القلب لكل الجمهُور الذي يشجعَنّْي ويدعمني ايمي”. كايلا ورامي وحسن ربنا يحفظهم لي “.

ومع احتفال الجمهُور بالمقطع الجديد للنجمة المصرية، قال فِيْ التعليقات “كلمات مؤثرة، لحن جميل جدا، صوت رائع وشعور راق. شكراً جزيلاً لكل من ساهم فِيْ هذا العمل الجميل “.