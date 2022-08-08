إيمي ودنيا سمير غانم وصديقاتهما يتابعَنّْ “تسليم أهالي” فِيْ السينما

حرصت الفنانة المصرية الشابة، إيمي سمير غانم، على دعم ودعم شقيقتها دنيا فِيْ إحدى دور السينما، أثناء مشاهدتها فِيْلم “توصيل الناس” بطولة الأخيرة، ووالدتها الراحلة دلال عبد العزيز.

ظهرت إيمي فِيْ حالة من النعيم خلال ظهُورها مع شقيقتها دنيا وأصدقائهم على هامش متابعة فِيْلمهم الذي افتتح فِيْ دور العرض الأربعاء الماضي وحقق أرباحًا يومية ضخمة، وبعد ذلك أصبحت قائمة الأفلام التي تنافست معه. صادر.

كَمْا نشر الفنان حسن الرداد، زوج إيمي، صورًا لنفسه فِيْ السينما، وبعث برسالة تهنئة إلَّى دنيا سمير غانم وهشام ماجد بعد مشاهدة فِيْلمهما الجديد “تسلم أهل البيلي”، قائلًا “مبروك، دنيا وانت وهشام وجميع الزملاء الفِيْلم حلو وقوي مبروك “.

وعبر كثير من المتابعين عَنّْ سعادتهم بظهُور إيمي سمير غانم، وحالة الفرح التي أبدتها خلال لقائها مع أصدقائها، وطالبوا بعودة المشهد الفني مرة أخرى، خاصة بعد عام من رحيل والدتها دلال. . عبد العزيز، متمنياً أن يقلب صفحة الحزن ويعود إلَّى بؤرة الاهتمام.

Y Amy había conmemorado el primer aniversario de la muerte de su madre, el domingo, donde publicó una foto de ella a través de Instagram, adjuntada con un comentario “Mi amor, Mami, que Dios tenga misericordia de ti y te conceda felicidad en السماء. انت وبابي انتم فِيْ قلبي وفِيْ احلامي كل يوم أرجوكَمْ الفاتحة “.

كَمْا وثقت دنيا سمير غانم صورتين لوالدتها كتبت “يا رب اجعلها فِيْ أعلى الجنة بقدر دقات قلبنا للشوق إليها. أمي”.

وكانت دنيا قد أعلنت فِيْ آخر مقابلة تلفزيونية أن شقيقتها إيمي ستعود قريبًا إلَّى العمل الفني.

ويعرض فِيْلم “تسليم الناس” حاليا فِيْ دور العرض، وهُو آخر فِيْلم شاركت فِيْه الفنانة دلال عبد العزيز قبل تعرضها لأزمة صحية.

الفِيْلم من بطولة ابنته دنيا سمير غانم التي تدور أحداثها حول قِصَّة زوجين، ويحلم الزوج الذي يعمل طبيباً بشرياً بالهجرة إلَّى كندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة فِيْ حياة الزوجين وتتابع فِيْ كل مكان.

ويشارك فِيْ بطولة فِيْلم “تسليم الناس” دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، محمد عتاقة، عبد الله مشرف، أحمد فتحي، محمد ممدوح، محمد حسني، سمير غانم ولوسي.