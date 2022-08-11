إيناس طالب تقاضي”إيكونوميست” بعد وصفها بـ”الممثلة الممتلئة”

رفعت الفنانة العراقية إيناس طالب دعوى قضائية ضد مجلة “الإيكونوميست” البريطانية بعد أن استخدمت صورتها فِيْ مقال نشرته بعَنّْوان “لماذا المرأة العربية أكثر سمنة من الرجل”.

ونشرت المجلة صورة إيناس خلال مشاركتها فِيْ مهرجان بابل 2022 ووصفتها بـ “الممثلة الكاملة”.

وطالب إيناس فِيْ قضيته ضد المجلة بـ “الاعتذار وإعادة التأهِيْل”. لأن الأمر تم بدون إذنها، مما يشكل “انتهاكًا لحريتها وخصوصيتها”، موضحًا أن صورتها استخدمت فِيْ سياق “مسيئة للمرأة”، وأنه تم تعديلها باستخدام برنامج فوتوشوب.

على حد تعبير الممثلة العراقية “لم يعرفوا أنني شخصية عامة مشهُورة. يمكنني تحويل الأزمات إلَّى أرباح “.

كَمْا لم تسلم المجلة من الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر على نطاق واسع مقالها الذي يحمل صورة إيناس طالب، واتهم مغردون “الإيكونوميست” بـ “العَنّْصرية” و “التشهِيْر” بالمرأة العربية.

يشار إلَّى أن إيناس طالب، 42 سنة، من أشهر الممثلات العراقيات، شاركت فِيْ 43 دراما و 11 مسرحية وفِيْلم خلال مسيرتها الفنية، إلَّى جانب استضافة 6 برامج تلفزيونية.

تم تكريمها عدة مرات، كان آخرها من قبل مجلس محافظة بغداد كأكثر الشخصيات تأثيراً وتميزاً فِيْ مجال الفن والإعلام، فِيْ عام 2022.