إيناس عز الدين أولادي توقعوا أحداث “كيرة والجن”.. وتشيد بمحمد عادل إمام

أعربت الفنانة المصرية إيناس عز الدين عَنّْ سعادتها بتفاعل أطفالها مع فِيْلم “كيرة والجن” الذي يعرض فِيْ السينما تزامنا مع موسم عيد الأضحى، مشيرة إلَّى أن أطفالها توقعوا قِصَّة الفِيْلم. لأنه يتعامل مع الحقائق التاريخية التي درسها أبناؤهم فِيْ مناهجهم المدرسية.

وأضافت إيناس عز الدين، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أن تفاعل أبنائها جعلهم يكشفون كل مشهد تلو الآخر داخل السينما، وتابعت “كنت سعيدة وكانوا ينتظرون الوقائع لأن هذه التصرفات تقوى ذكرى كل الفرق ”، مضيفًا أن كريم عبد العزيز وأحمد جمعا عز فِيْ فِيْلم جعله يشعر وكأنه سيشاهد فِيْلمًا لن نضيع وقته فِيْه، حتى لو كان 6 ساعات وليس ثلاث.

ووجهت إيناس عز الدين رسالة لمحمد عادل إمام لأنها شاهدت فِيْلم “العم”، متابعة “محمد إمام أعجب به لأنه يجمع بين الأكشن والكوميديا ​​، والفِيْلم لم يسبب حالة من الملل. .

وأوضحت إيناس عز الدين أنها تستعد لتجربة منصة درامية جديدة من خلال مسلسل قصير من 10 حلقات بعَنّْوان “الشيطان” برفقة النجمة المصرية وفاء عامر.

وأشار إلَّى أنه يجسد شخصية مميزة وسط حالة من التشويق داخل أسرة وفاء عامر، وسيبدأ التصوير خلال أسبوعين، مع استمرار الاستعدادات مع المنتج التنفِيْذي للحصول على المَوعِد الأول لتصوير المسلسل.

ولفت إلَّى أن المشاركة فِيْ عمل معروض على المنصات الرقمية لن تحبط العمل لأن القائمين على هذه الصناعة يطرحون موضوعات مشوقة، ويتعاملون مع الواقع الملموس، سريعون فِيْ العرض ومميزون فِيْ التعامل بغض النظر عَنّْ الحبكة.

ولفت إلَّى أن العرض على المنصات يتماشى مع تطورات العصر الحالي، موضحا أنه حجز مسلسل من 45 حلقة بعَنّْوان “الجمعية” للمخرج محمد النقلي، حيث تستعد لبدء التصوير فِيْ أغسطس المقبل. وهذا العمل الذي ينتظره لتجاوز نكسة الإنتاج التي يعاني منها، خاصة أنه اختير كل أبطاله وآخرهم ميمي جمال.

وتجدر الإشارة إلَّى أن أحداث فِيْلم “عمه” للفنان محمد إمام تدور فِيْ إطار كوميدي، حيث يتناول الفِيْلم قِصَّة “سلطان” الملاكَمْ الشاب الذي سرعان ما أصبح مدربًا ويعمل معه. صديقه. ، يُدعى “سعيد” فِيْ صالة رياضية، ويقتادون بالصدفة إلَّى مطبعة النقود المزيفة، حيث يتورطون فِيْ العديد من المشاكل والمشكلات المختلفة، بدءًا من الحركة والكوميديا ​​التي لا تخلو من الإثارة والتشويق والثوابت.

يذكر أن فِيْلم “كيرة والجن” استطاع أن يخطو خطوة كبيرة فِيْ سباق الإيرادات، حيث اقترب إجمالي مبلغ الفِيْلم خلال أيام عرضه قبل بدء موسم عيد الأضحى 40 مليون جنيه. بحسب تقرير صادر عَنّْ شركة “دولار فِيْلم” للتوزيع.