كشفت الفنانة المصرية إيناس عز الدين، عَنّْ تفاصيل مشاركتها فِيْ مهرجان المسرح الروماني، التابع للأوبرا المصرية، المقرر انطلاقه الجمعة المقبل.

قالت إيناس عز الدين فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم” إنها ستقيم حفلاً ضمن فعاليات المهرجان يوم 6 أغسطس فِيْ الإسكندرية، وفجأة اكتشفت ذلك، بعد تأجيل حفلات الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي فِيْ. مصر.

وأضافت “عز الدين” أنها عادت مؤخرا من الإمارات وتستعد لإقامة سلسلة من الحفلات فِيْ الفترة المقبلة فِيْ مصر وخارجها، مشيرة إلَّى أنها منزعجة من عدم تعاون مشغلي الحفلات الموسيقية فِيْ مصر مع لها. لتقديم حفلات موسيقية متنوعة، وانها ابنة الاوبرا المصرية وتؤدي حفلات موسيقية بشكل مستمر.

وكانت الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي قد أعلنت فِيْ وقت سابق عَنّْ تأجيل حفلاتها فِيْ مصر، وكتبت على صفحتها الرسمية على فِيْسبوك “حبيبي فِيْ مصر يا أم الدنيا … كَمْا قرأت الأوبرا المصرية قررت تأجيلها. حفلاتي فِيْ القاهرة والإسكندرية حتى مَوعِد لم يتم تحديده بعد، وذلك بعد منعي من مطار القاهرة من دخول مصر الحبيبة لأسباب لا أعرفها بعد “.

وأضاف رغم محاولاتي بعد 8 ساعات من الانتظار. لقد صدمت … حزين … وكان لدي الكثير من المشاعر المختلطة، كان أهمها الضياع … ضياع فرصة التواصل معك بعد طول انتظار “.

وتابع ناي البرغوثي “أعددت لكَمْ برنامج ثري ومميز يناسبكَمْ يليق بشعب مصر الشقيق ومكانة مصر فِيْ قلب الأمة العربية. كَمْ اشتقت لمقابلتك فِيْ القاهرة والإسكندرية، فِيْ مصر سيد درويش وعبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم من العمالقة، ولكن الآن علي أن أنتظر فرصة مستقبلية، أتمنى أن تكون قريبة، لأكون بينكَمْ. ومشاركتها معك “.

واختتمت حديثها بالقول “كفنانة فلسطينية نشأت على قيم المثابرة والكرامة، أرفض أن أفقد الأمل. بدعمكَمْ الجميل، وبقوة رسالتي الفنية والإنسانية وعمقها، أرفع رأسي عالياً لأعدكَمْ سنلتقي، حتى بعد فترة … حبيبتي “.

وسبق هذا القرار إعلان دائرة الأوبرا المصرية عَنّْ شروطها لدخول حفل ناي البرغوثي، ومن بينها ارتداء الملابس المناسبة فِيْ المكان، وعدم السماح بالدخول بدون كَمْامات طبية، وضرورة قياس درجة الحرارة عَنّْد الأبواب، ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهُور وعدم السماح بدخول الأطفال دون السنة السابعة، كَمْا تم منع التصوير بشكل كامل.

كَمْا أعلن عَنّْ أسعار التذاكر التي تراوحت بين 410 و 220 و 110 جنيهات مصرية. (22، 12، 6) دولارات.