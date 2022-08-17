إيهاب توفِيْق يتعرض لوعكة صحية.. ويُمنع من ركوب الطائرة

يعاني الفنان المصري إيهاب توفِيْق من مشكلة صحية خضع بعدها لفحوصات طبية عاجلة.

وثّقت الصفحة الرسمية للفنان إيهاب توفِيْق، عبر موقع فِيْسبوك، صورة لتقرير طبي مفصل عَنّْ حالة الفنان، تضمن أنه يعاني من “مغص كلوي يسار شديد، مع ارتفاع فِيْ درجة الحرارة، وبعد الإطلاع على الفحوصات، قال إنه يعاني من مغص كلوي حاد، مع ارتفاع فِيْ درجة الحرارة”. وجد أن هناك حصاة فِيْ الحالب الأيسر العلوي، مع ارتجاع البول فِيْ الكلى ”.

وأضاف التقرير “نصحنا المريض بعدم السفر بالطائرة وتكسير الحجر بجهاز الموجة الصدمية مع الالتزام بالعلاج والمتابعة”.

واتضح من الصور أن التقرير الطبي للفنانة المصرية صدر فِيْ 14 أغسطس / آب، ما يعَنّْي أن حالة إيهاب توفِيْق تدهُورت قبل أيام.

يشار إلَّى أن مرض الفنان إيهاب توفِيْق تسبب فِيْ إلغاء حفله الغنائي، الثلاثاء، الذي كان من المقرر إحياؤه ضمن فعاليات مهرجان حورية البحر فِيْ قرقنة بتونس.

وقالت جمعية مهرجان عروس البحر، على صفحتها على فِيْسبوك، إنه تقرر إلغاء أمسية الفنان إيهاب توفِيْق، بسبب “مشكلة صحية طارئة للفنانة”.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن لرواد المهرجان رد ثمن التذاكر اعتبارًا من الثلاثاء وأعربت عَنّْ أسفها لهذا الإلغاء الذي يعد خارجًا عَنّْ إرادتهم.

يشار إلَّى أن آخر عمل للفنان إيهاب توفِيْق، غنائي “باشا”، والذي قدمه فِيْ مايو الماضي، كتبه محمد شكري، وألحان بينو، وتوزيع منسي، وإنتاج Life Styles Studios.

كَمْا تم تصوير الفِيْديو الموسيقي للأغنية فِيْ دبي مع المخرج عادل سرحان.

كان “توفِيْق” قد طرح فِيْ وقت سابق أغنية “أنت خياري” التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد شهر من إطلاقها، وقبل ذلك أطلق أغنية بعَنّْوان Abuse Your Heart فِيْ عيد الحب. كلمات خالد البشبيشي وألحان أحمد والقائد والموزع محمد نور.

كلمات الاغنية تقول “باشا باشا احلى باشا فِيْ عيني .. انت باشا قلبي وعيني .. انظر الى روحي انا راضية .. امشي على الاشياء .. باشا قريب. . خذني تحت جناحك … قل، ما هُو مفتاحك … قلبي منسي على بابك … بطل الغرور. ” .