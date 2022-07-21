ابرز تخصصات جامعة الجوف 1444 ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول التعرف على تخصصات جامعة التي يودون الالتحاق بها والشروط الخاص بها ، ويعد ذلك الامر من الامور التي أثارت الإهتمام لدى الكثير من الطلاب ، ومن تلك الجامعات التي تم التسائل عنها وعن التخصصات التي تحتويها جامعة الجوف ، تابعوا معنا .

جامعة الجوف

هي إحدى الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتخضع بالكامل لإشراف وزارة التربية والتعليم. تأسست عام 1426 هـ. وتقع بين مدينتي (سكاكا ودومة الجندل) في المنطقة المعروفة بالجوف. عملت الجامعة منذ إنشائها على تحقيق الإنجازات للوصول إلى مجموعة الأهداف التي طرحتها. في تأهيل أكبر عدد من الطلاب في المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل بمهارة واحترافية عالية. جدير بالذكر أن جامعة الجوف تضم العديد من الكليات التي تتولى مهمة تدريس العديد من التخصصات العلمية والأدبية، حيث حققت الجامعة تطوراً مستمراً في تلك المجالات الإدارية. ومشاريع اكاديمية وتعليمية وانشائية في المدينة الجامعية. تغطي جامعة الجوف خدمات التعليم في أربع مدن رئيسية في منطقة الجوف وهي سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والقريات.

تخصصات جامعة الجوف 1444

هناك العديد من التخصصات التي تقدمها جامعة الجوف للطالب السعودي، وتتوزع على النحو التالي

كلية الطب تؤهل الطلاب حسب التخصصات التالية طب. الجراحة.

العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا حسب التخصصات التالية علوم المختبرات السريرية. العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي. التمريض.

كلية طب الأسنان متخصص في طب الأسنان.

كلية الصيدلة وتحتوي على تخصص صيدلة.

كلية الهندسة حسب المجالات الهندسية التالية هندسة مدنية. هندسة ميكانيكي. الهندسة الكهربائية. هندسة الحاسوب والشبكات.

كلية علوم الحاسب والمعلومات حسب المجالات والتخصصات التالية هندسة الحاسوب والشبكات علوم الكمبيوتر نظم المعلومات هندسة البرمجيات

كلية العلوم تقدم التخصصات التالية تخصص الرياضيات. تخصص في الفيزياء. كيمياء. تخصص العلوم.

كلية الشريعة والقانون تنقسم تخصصات هذه الكلية إلى المجالات التالية قانون الشريعة. تخصص في القانون. تخصص في الدراسات الإسلامية.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية – تقدم كل من التخصصات التالية متخصص في اللغة العربية. تخصص اللغة الإنجليزية. تخصص علوم الرياضة.

كلية التربية وهي تخصص تعليم الطفل المبكر.

كلية المجتمع سمحت لكل مجال من المجالات علوم الكمبيوتر. ادارة مالية.

كلية الأعمال قدمت للطالب عدد من التخصصات التجارية وهي تخصص محاسبة. متخصص في إدارة الأعمال. التمويل والاستثمار.

العلوم الطبية التطبيقية في القريات وتضم عددا من التخصصات وهي العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي. علوم المختبرات السريرية. التمريض.

العلوم والآداب في القريات وتحتوي على عدد مهم من التخصصات، وهي كالتالي تخصص الرياضيات. الفيزياء. كيمياء. علوم الكمبيوتر. اللغة العربية. تخصص اللغة الإنجليزية. الدراسات الإسلامية. ادارة اعمال. تعليم الطفولة المبكرة. الفنون.

كلية مجتمع القريات تنقسم التخصصات إلى المجالات التالية علوم الكمبيوتر. اللغة الإنجليزية. ادارة مالية.

العلوم والآداب في طبرجل وتضم عددا من التخصصات وهي علوم الحاسب والمعلومات. تخصص الرياضيات. اللغة الإنجليزية. تخصص في الفيزياء. تخصص اللغة الإنجليزية. متخصص في إدارة الأعمال. تخصص في الدراسات الإسلامية.

كلية المجتمع بطبرجل ينقسم الطلاب إلى التخصصات التالية اللغة الانجليزية. ادارة مالية.



معدلات القبول بجامعة الجوف 1444

تعتمد جامعة الجوف في قبول الطلاب على النسب المرجحة والنسب المعادلة للتخصص التي تعلن عنها كل عام، وكانت على النحو التالي للعام الماضي

اسم الكلية تخصص أدنى معدلات تخصيص القبول الطلاب طالبات طب الطب والجراحة 4.88 4.96 طبيبة أسنان طب الأسنان وجراحة الفم 4.69 4.94 الصيدلية الصيدلية 2.89 3.74 العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا الإعداد العام 2.78 3.86 العلوم الطبية التطبيقية بالقريات الإعداد العام 2.88 3.76 هندسة الطاقة الكهربائية 3.90 – الاتصالات والالكترونيات 3.76 – مدني 4.18 – ميكانيكي 4.26 – علوم الحاسب والمعلومات هندسة الحاسوب والشبكات 3.57 – علوم الحاسب والمعلومات 2.81 3.31 نظم المعلومات 2.88 2.93

النسب المرجحة بجامعة الجوف 1444

يمكن للطالب معرفة إمكانية قبوله من عدمه وفق النسب المرجحة التي تحددها الجامعة وهي كالتالي

النسبة المرجحة (30٪ من المعدل الثانوي + 50٪ من درجة القدرات + 20٪ من درجة التحصيل).

النسبة المرجحة للكليات الإنسانية والنظرية النسبة المعادلة (50٪ ثانوي + 50٪ درجة مقدرة).



شروط القبول بجامعة الجوف 1444

وضعت عمادة القبول مجموعة من الشروط لقبول الطالب لطلبه وهي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين.

أن يجتاز المتقدم اختبارات المركز الوطني للقياس.

أن يكون للطالب سيرة ذاتية جيدة وحسن السلوك.

يشترط حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة وتحقيق النسب المطلوبة للتخصص الذي يرغب فيه. وتجدر الإشارة إلى أن الشهادة يجب أن تكون حديثة، وأنه لم يمر أكثر من خمس سنوات على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة.

يشترط ألا يكون هناك فصل تأديبي من أي جامعة خلال رحلة الطالب التعليمية.

أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات المتعلقة بالجامعة مثل الاختبارات البدنية والمقابلة الشخصية.

وقد أشارت العمادة إلى أنه لن يتم قبول الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الجامعة.

التسجيل بجامعة الجوف 1444

يمكن للطالب التسجيل في جامعة الجوف وفق الخطوات التالية

الدخول إلى موقع الجامعة عن طريق الإنترنت مباشرة.

اضغط على بوابة (القبول الجامعي).

أدخل بيانات التسجيل وهي اسم المستخدم و كلمة السر.

الضغط على التسجيل للعام الدراسي الذي يريده الطالب حسب المواعيد المحددة للقبول.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

اضغط على (تسجيل الطلب).

جامعة البلاك بورد الجوف

في إطار خطة الجامعة لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتسهيل العملية التعليمية للطلاب، أطلقت خدمة Blackboard التي تعد من أحدث الخدمات الإلكترونية في المملكة وهي أيضًا من أهم بوابات التعليم الجامعي. . فيما يلي تفاصيل الوصول والخدمات

تسجيل الدخول بلاكبورد جامعة الجوف

يمكن للطالب المسجل في جامعة الجوف الدخول إلى نظام البلاك بورد من خلال الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع جامعة الجوف.

انتقل إلى بوابة (العمل عن بعد) من داخل خيارات النافذة.

الضغط على خيار (محاضرات الكترونية).

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب اسم المستخدم عن طريق رقم الطالب الجامعي. كلمة المرور أدخل رقم الهوية.

انقر فوق أيقونة (تسجيل الدخول).

تعتبر البوابة التعليمية لجامعة الجوف من البوابات الهامة في المملكة العربية السعودية، وتوفر المزايا التالية

تلعب بلاكبورد جامعة الجوف دورًا مهمًا في مراقبة كفاءة العملية التعليمية في مؤسسات التعلم عن بعد المختلفة.

يستطيع الطالب من خلال السبورة التواصل مع زملائه لمناقشة أي من موضوعات الدراسة.

– تمكين خلق بيئة تفاعل بين الطالب والمعلم أثناء المحاضرات التي تعطى عبر الإنترنت.

تتيح الفرصة للطالب للتواصل مع مقرره خارج قاعات المحاضرات في أي وقت ومكان.

توفير الوسائل والأدوات المختلفة للطالب ليتمكن من عرض المواد العلمية للمقررات بطريقة سهلة ومرنة وبسيطة.

يستطيع الطالب من خلال لوحة الجوف البلاك بورد التواصل مع الأساتذة والزملاء المسجلين للدورة بوسائل إلكترونية مختلفة.

وقد أتاح للطالب استخدام المواد الدراسية المتاحة من خلال البلاك بورد، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الأخرى التي تكمل عملية التدريس بسلاسة، وتحديداً مع النمو والتطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات في المملكة.

طرق التواصل مع جامعة الجوف

وفرت جامعة الجوف عدة نوافذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات والإعلانات للطلاب، منها

تويتر جامعة الجوف

ويمكن للطالب متابعة الحساب الرسمي لجامعة الجوف عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر “” لمتابعة آخر الإعلانات التي تنشرها الجامعة عبر تلك المنصة.

اتصال مباشر مع جامعة الجوف

يمكن للطالب التواصل مباشرة مع الجامعة للرد على استفساراته المهمة من خلال الرقم والبريد الإلكتروني التاليين

الرقم المركزي 4444-654-014

بريد إلكتروني [email protected]

رابط الموقع الرسمي لجامعة الجوف ju.edu.sa

يمكن للطالب زيارة الموقع الرسمي الذي توفره جامعة الجوف عبر الإنترنت “” حيث يمكنه قراءة المزيد من المعلومات حول التخصصات والشروط المطلوبة، ومتابعة آخر مستجدات الجامعة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول ابرز تخصصات جامعة الجوف 1444 ، و رابط الموقع الرسمي لجامعة الجوف ju.edu.sa ، و طرق التواصل مع جامعة الجوف ، و مميزات بلاك بورد جامعة الجوف ، و النسب المرجحة بجامعة الجوف 1444 ، و شروط القبول بجامعة الجوف 1444