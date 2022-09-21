ابطال مسلسل القليل من ضوء النهار بالأسماء، يعتبر مسلسل ضوء النهاء من المسلسلات التركية التي أصرت الفترة الأخيرة والتي إحتوت العديد من المشاهد الدرامية التي لاقت على إهتمام كبير من قبل المتابعين،حيث شارك في هذا المسلسل القليل من ضوء النهار العديد من الممثلين الكبار والذي كان لهم دور بارز وكبير في نجاح المسلسل، حيث اهتم الكثير بالتعرف على أسماء أبطال مسلسل القليل من ضوء النهار

مسلسل القليل من ضوء النهار ويكيبيديا

تجسد أحداث مسلسل “Little Light of Day” قصة عاطفية بعنوان “أنت لا تعرف، ربما يكون الألم الذي تتحمله الآن أعظم هدية قد تتلقاها في المستقبل”. عانت من الوحدة والألم عندما فقدت زوجها ذات يوم في حادث مروري، لتكتشف أنها كانت تعيش كذبة كبيرة لسنوات عديدة، عندما تكتشف عالمه الخفي الذي لم يتوقف إلا عندما يكون لديه أطفال من الآخرين؛ في الواقع، هناك العشرات من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة، مما يجعل عالمها ينهار تمامًا.

أسماء أبطال مسلسل القليل من ضوء النهار

يضم مسلسل Little Light of Day نخبة من نخبة الفنانين الأتراك الشباب، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة، والتي يمكن أن تكون أسماءهم وشخصياتهم أجمل بحسب ما يلي

سراي كايا بدور إليف.

جيزم أونسال بدور فوليا.

بيرك أوكتاي بدور فيرات

إسراء درمانز يوغلو بدور عمران

Tugçe Açikgöz بدور ديلا.

سيما كور كاماز مع شخصية سودي.

يلماز بيرقدار.

ياجيت يابيسي بدور هاكان.

أزرا أكسو في دور غونز.

بيران قطان بدور ألبرت.

توبال الشفق

توفان كوكبينار

Simg Uysal

جلال الدين ديميريل

بوركو أوزير

سوريا جورسل

موعد عرض القليل من ضوء النهار

لا يزال العدد الدقيق لورش العمل غير معروف، حيث لا يزال المسلسل يصور، وقد عرض حلقتين مليئتين حتى الآن بجو من الإثارة والتشويق، وهو نوع من الأعمال مع حلقات طويلة المدى بمعدل ” 135 دقيقة لكل حلقة. ”

حلقات مسلسل Little Daylight

أعلنت شركة إنتاج ITV مؤخرًا عن مسلسل “Little Light of Day”، أن المسلسل الجديد سيعرض في إنتاجه اعتبارًا من يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 م، ومن المفترض أن تعرض الورش على نفس القناة. بمعدل حلقة أسبوعية مسائية. كل يوم اثنين، فيما سيعاد بث الحلقة في صباح اليوم التالي الساعة الثامنة بتوقيت لندن والساعة السابعة صباحا بتوقيت الرياض، بحيث تعرض الحلقة باللغة العربية لاحقا على عدد من المنصات الإلكترونية. قد حصلوا على حقوق البث.

يعد مسلسل القليل من ضوء النهار التركي من المسليلات الحصرية التذي حقق نجاح واسه جدا عبر مصة اليوتيوب، ومن أبرز ابطال مسلسل القليل من ضوء النهار سراي كايا بدور إليف.