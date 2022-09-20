ابطال مسلسل حيره العراقي وقصته، مسلسل حير العراق وهم المسلسلات التي تم عرضها وهو ببطولة الإسكندر علوم وزهراء بن ميم وإياد الطائي وبراء الزبيدي ومن المقرر عرضه عبر شاشة إم بي سي، حيث يعتبر مسلسل الحيرة من المسلسلات الشيقة التي ينتظرها عشاق الدراما والتمثيل في كافة أنحاء العالم وقد حصل على عدة مشاهدات كبيرة على مستوى العالم.

قصة مسلسل حيره

تدور قصه مسلسل هيرا عن حكاية الحب والانتقام حيث يتوجب على عاشقي مواجهة المجتمع القاسي الذين يعيشون به وهناك والد متسلط عازم على عدم وقوع الزواج من كلا الحبيبين، وقصه المسلسل تتصارع حول على عاشقين فقد منع والد الفتاة الزواج من الشاب ورفض الاقتراب منها، وفي النهاية يتحدى كلا الزوجين الحياة القاسية ويجتمعان ويتزوجان.

ابطال مسلسل حيره العراقي

يعتبر مسلسل الحيرة منم المسلسلات العراقية التي تم اعداده في عام 2022م حيث يرتقب عدد كبير من الجماهير مسلسل حيرة بعد اطلاق الاعلام التشويقي ، ومثل مسلسل حيره العراقي عرض من النجوم الفنية وكان من ابرزهم:

الكسندر علوم.

وزهراء بن ميم.

واياد الطائي.

وبراء الزبيدي.

بكر خالد.

حيدر عبد سامر.

موعد عرض مسلسل حيره

من المنتظر عرض مسلسل الحيرة التي هو ببطولة الكسندر علوم وزهراء بالميم وكذلك الفنان اياد الطائي وبراء الزبيد وعدد من النجوم الفنية في 18 سبتمبر من الشهر الجاري على منصه شاهد او عبر قناه ام بي سي العراقيه ويستمر المسلسل من الاحد الى الخميس وياتي في تمام الساعه 7:00 مساء بتوقيت جمهوريه العراق، بطل المسلسل هو الكسندر علوم التي انتج مسلسل الهيره عبر موقعها الخاص ونشر البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل وتم تصويره في تركيا وعلقت زوجته على هذا المسلسل الدرامي مبارك يا حبيبي الله يوفقك وإن شاء الله تعبك ما يروح هدرا.

يعتبر الكسندر علوما هو من اهم المنتجين في فيلم الحيره فقد شارك في مسلسل اخر واسمه الماس مكسور وكان ببطولة الكسندر علوم وهند نزار ابراهيم وستار البصيري وعلي نجم الدين وكريم محسن وكاظم القرشي، وعدد من الفنانين المعرفين في الاعداد والانتاج.