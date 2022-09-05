ابطال مسلسل ستيلتو 2022 ومواعيد العرض ، تصدر محركات البحث عبر جوجل بأسم المسلسل السوري ستيلتو 2022 ومعرفة الأوقات التي سيتم العرض بها للمسلسل ،والذي منذ أن ألغاه صناعوه رسميًا منذ بداية التصوير، والذي كان اسمه في طليعة محركات البحث، حيث يتكون المسلسل من باقة من ألمع نجوم الوطن العربي، من الفنانين السوريين على وجه الخصوص وهنالك العديد من النجوم الفنانينة اللبنانية ، تابعوامعنا .

معلومات عن مسلسل Stilto 2022

أهم المعلومات المتعلقة بسلسلة Stiletto هي ما يلي

الاسم التجاري خنجر.

نوع العمل الدراما الاجتماعية والرومانسية.

مكان التصوير تركيا.

البيئة التصويرية المجتمع السوري.

اسم المؤلف لبنى مشالح ومي حايك.

اسم المخرج نقولا صباغ.

الشركة المنتجة MBC Studios.

الحلقات غير معروف.

مدة كل حلقة 40 دقيقة بدون شارة.

العرض الأول 4 سبتمبر 2022 م.

لغة العمل العربية واللهجة السورية.

أبطال العمل كاريس بشار وديما قندليف وقيس شيخ نجيب.

قصة مسلسل Stilto

مسلسل ستيلتو مسلسل سوري تدور قصته حول قضية قتل مدعومة من قبل مجهول، فيما يتعلق بجثة سقطت من طابق مرتفع للغاية، خلال حفل كبير افتتحه نخبة المجتمع وسط العديد من الأحداث الغامضة، و هذا يدفع الشرطة للتحقيق في الأمر للعثور على المجرم، في غضون ذلك، ماضٍ يحتوي على العديد من الأحداث الشنيعة والإجرامية المليئة بالكراهية والخيانة والكراهية، مما يجعل المسلسل يدور حول إطار تشويق مثير.

أبطال مسلسل Stilto 2022 وتواريخ العرض

إن أبطال مسلسل Stiletto بحسب ما أوردته العديد من المصادر رسمياً هم كالتالي

الممثلة السورية كاريس بشار.

الممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

الممثل سامر المصري.

الممثلة السورية ديما قندلت.

الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات.

الممثلة اللبنانية ريتا حرب.

الفنانة السورية نور علي.

الفنانة اللبنانية بديع أبو شقرة.

الممثل اللبناني كارلوس عازار.

عرض سلسلة Stilto التواريخ

وحتى الآن، لم يتم بث مسلسل Stiletto، ولكن من المقرر عرض الحلقات الأولى من المسلسل خلال الرابع من الشهر الحالي في سبتمبر 2022، وحتى الآن لم يتم عرض التاريخ التفصيلي لبث المسلسل، و عندما يتم الإعلان، سنزودك بآخر الأخبار.

رابط لمشاهدة سلسلة Stiletto

مسلسل Stiletto يعرض على مجموعة قنوات MBC وتحديداً على قناة MBC4 التي أنتجت هذا العمل الضخم. يمكن أيضًا مشاهدة هذا العمل إلكترونيًا عبر منصة شاهد نت التي تبثه بدون فواصل أو إعلانات، ويمكن الوصول إلى رابط المشاهدة مباشرة “”.

ابطال مسلسل ستيلتو 2022 ومواعيد العرض ، هو أحد المسلسلات ذات الدراما السورية والذي يملئه روح الاثارة والاكشن نتيجة قصته والتي تدور حول قصة قتل مدعومة من أشخاص مجهولين ، والعديد من الاحداث الغامضة ، كما يملئه الأحداث الشنيعة والإجرامية المليئة بالكراهية والخيانة .