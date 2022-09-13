ابطال مسلسل مرزوقة 2022 والقنوات الناقلة، يعتبر مسلسل مرزوقة واحد من المسلسلات الدرامية التي تم انتاجها في المملكة العربية السعودية، واصبح من اكثر المسلسلات الذي ضجت وسائل الاعلام السعودي، كونه من المسلسلات المهمة الذي ينتظرها الكثير من المشاهدين بكافة انحاء الوطن العربي، لذا اصبح اهتمام الكثير من الأشخاص يهتمون في التعرف على ابطال مسلسل مرزوقة 2022 والقنوات الناقلة.

معلومات عن مسلسل مرزوقة

يعد مسلسل مرزوقة واحد من المسلسلات الدرامية السعودية في الوقت الحاضر، وهذا المسلسل للبطلة مرزوقة الذي تواجه الخيانة من زوجها مع امرأة غنية طمعاً لمالها، وهذا السبب الذي يدقعها للطلاق منه وعدم تقبلها للواقع الجديد بأن احد الرجال يشاركها حياتها الخاصة، ولكنها عملت على اصدار قرار انتقامها منه وتدمير حياتها مستغلة جمالها لخداع الكثير من الرجال المهووسين للحصول على الأموال، لذا عملت بجد لتصبح من اعنى نساء الأرض، ودارت الاحداث والمواقف الدرامية بهذه المواقف الكوميدية المضحكة .

ابطال مسلسل مرزوقة 2022

شارك في مسلسل مرزوقة فريق تمثيلي رائع ومميز الذي من خلاله اصبح مسلسل مرزوقة من اشهر المسلسلات الحديثة في العالم العربي وخصوصاً المملكة العربية السعودية، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير من المتابعين في معرفة ابطال مسلسل مرزوقة، ومن ابرز ابطاله على النحو الاتي:

النجم عبد الله المالكي.

النجمة نجود أحمد.

النجمة ريم عبد الله.

النجم محمّد القسّ.

النجم بدر محسن.

النجم محمّد الطويّان.

النجمة شَمعة محمّد

النجمة فـوز العَبد الله.

القنوات الناقلة لمسلسل مرزوقة

مسلسل مرزوقة من احدث المسلسلات السعودية الذي تمت شهرتها الواسعة بمختلف انحاء العالم العربي وخصوصاً المملكة العربية السعودية، ويتم عرض هذا المسلسل على عدة قنوات فضائية مختلفة، لذا اصبح اهتمام الكثير في معرفة كافة القنوات الناقلة لهذا المسلسل، ومن اكثر القنوات المهتمة بعرض مسلسل مرزوقة تكون كالتالي:

قناة إم بي سي.

قناة شاهد في آي بي.

مسلسل مرزوقة من اشهر المسلسلات العربية الذي تم إصداره في المملكة العربية السعودية، ولاقى اهتمام الملايين من المشاهدين، لذلك تساءل الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع ابطال مسلسل مرزوقة 2022 والقنوات الناقلة.