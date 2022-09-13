ابطال مسلسل مرزوقة 2022 والقنوات الناقلة،ضجت منصات السوشيال ميديا ووسائل الاعلام المختلفة في الساعات الماضية القليلة بعد أن عُرضت الحلقتان الأوليتان من مسلسل مرزوقة عبر المواقع الالكترونية ووتيرة الاستفسارات حول موعد عرض مسلسل مرزوقة 2022 على شاشات التلفزيون والكثير من الاشخاص يرغبون بمعرفة ابطال مسلسل مرزوقة كما ويعد من المسلسلات الدراميا البارزة والسورية.

قصة مسلسل مرزوقة

ومسلسل مرزوقة دراما سعودية معاصرة تجسد معاناة مرزوقة التي تواجه خيانة غير متوقعة لزوجها لامرأة ثرية تطمع بالمال. مهووسة بالحصول على أموالهم، تسعى جاهدة لتصبح أغنى امرأة في البلاد، حيث تدور الأحداث بين قالب تختلط فيه الأحداث الدرامية بمواقف كوميدية مضحكة، وهو ما تعودت عليه من بطلة العمل ريم عبدالله. .

مسلسل مرزوقة ريم عبدالله

أكد المؤلف علاء حمزة أن مرزوقة في المسلسل الذي يحمل اسمها، وكل أحداثه تدور حول معاناتها وقصة انتقامها، أنه ركز على عمل المرأة السعودية كشخص حساس للغاية، لكنها تتغير تمامًا إذا كان أحدهم. جرح مشاعرها أو العبث بمشاعرها، لأنها ستنتقم بشكل حاد. وقوي الذي سنراه من مرزوقة التي تجسدت شخصيتها بالفنانة السعودية الجميلة ريم عبدالله باحترافية كاملة.

أبطال مسلسل مرزوقة 2022

تتمحور بطولة مسلسل مرزوقة حول شخصية رئيسية واحدة، وهي شخصية مرزوقة، التي تلتقط غالبية مشاهد الحركة القوية. ريم العبد الله تعرض صورة المرأة السعودية في المواقف الحرجة، والموظفون كالتالي

الممثلة ريم عبدالله.

النجم محمد القس.

النجم محمد الطويان.

النجمة شمعة محمد

النجم فوز العبدالله.

النجم عبدالله المالكي.

النجمة نجود أحمد.

النجم بدر محسن.

القنوات الناقلة لمسلسل مرزوقة ومواعيد العرض

مسلسل مرزوقة من إنتاج مجموعة MBC السعودية، ومن المقرر عرضه على قناة MBC One ابتداءً من فجر يوم غد الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 م، على أن يتم عرض المسلسل مقدمًا وحصريًا على القناة. شاهد VIP الذي سيظهر في البرنامج التلفزيوني على حلقتين، بحيث تعرض الحلقة الأولى مساء الأحد 11 سبتمبر. أما بالنسبة لمواعيد العرض في التلفاز، فيعرض العمل بشكل يومي على القناة المذكورة في الأوقات التالية

العرض الأول في الخامسة صباحا.

يتكرر لأول مرة في الساعة الثانية بعد الظهر.

يتكرر مرة أخرى في الساعة السادسة مساءً.

ستتغير مواعيد العرض يوم الجمعة لتصبح كالتالي

العرض الأول في الساعة الواحدة بعد الظهر.

يتكرر في الساعة 140 صباحًا.

ابطال مسلسل مرزوقة 2022 والقنوات الناقلة ويعتبر مسلسل مرزوقة من ابرز المسلسلات السورية الدرامية التي تم عرض اول حلقتين منه عبر منصات التواصل الاجتماعي والكثير من الاشخاص يتسارعون لمعرفة موعجد عرضع عبر الشاشات الصغيرة وقام بتمثيل هذا المسلسل مسلسل مرزوقة الكثير من الفنانين البارزين والمعروفين في الوسط الفني.