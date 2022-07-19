‎‎ابل‎‎ ‎‎آيباد اير 10.9 الجيل الرابع‎‎ أقوي عرض تقسيط من جرير بـ139 ريال سعودي على 36 شهر

آبل آيباد إير 10.9 الجيل الرابع أقوى عروض الأقساط من مكتبة جرير كشفت عن عرض خاص بالتقسيط على سعر شاشة آبل آيباد إير 10.9 بوصة وتدعم الجيل الرابع من شبكات الجيل الرابع 4G مكتبة جرير هِيْ إحدى سلاسل الإعلانات التجارية الشهرية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تعمل على تزويد الطلاب بكافة الأدوات والأجهزة والهُواتف المحمولة وأجهزة الآيباد وكذلك جميع أنواع الإلكترونيات والشاشات.

Apple iPad Air 10.9 الجيل الرابع أقوى عرض أقساط من جرير

حصة مكتبة جرير على iPad Air الجديد من شركة “آبل” الأمريكية جاءت لمدة 36 شهرًا، أو ثلاث سنوات، وتبدأ قيمة الحصة الشهرية لسعر الآيباد من 139 ريالًا سعوديًا، حيث يمكنك التوفِيْر. 400 ريال سعودي شامل ضرائب الريال السعودي وبضمان يصل إلى سنتين (24 شهر) وهُو جهاز لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع بشاشة مقاس 10.9 إنش وحجم ذاكرته الداخلية 64 جيجابايت. ومتوفر باللونين الوردي والذهبي.

شُروطْ الحصول على حصة مكتبة جرير 2022 م

وضعت مكتبة جرير السَعُودِيْة عدة شُروطْ يجب أن يستوفِيْها العميل الذي يرغب فِيْ الحصول على حصص من منتجاتها، وهذه الشُروطْ هِيْ كالتالي –