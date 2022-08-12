ابنة أسامة أنور عكاشة تستغرب مساندة طارق الشناوي لعبير منير.. والأخير يرد

تحدثت الإعلامية نسرين، ابنة الكاتب أسامة أنور عكاشة، عَنّْ تصريحات الناقد المصري طارق الشناوي، بعد أن أصدرت أسرة الفقيد بيانًا أكدوا فِيْه أنه لم يخاطب حياته الشخصية واكتفى بالحديث عَنّْ عمله. .

قالت نسرين أسامة أنور عكاشة لـ “فوشية” إنها لم تقصد إهانة الفنانة عبير منير زوجة والدها السابقة، بعد إعلان زواجها من والدها، لكن يحق لأسامة أسامة أنور عكاشة توجيه تحذير من دخوله. الحياة الشخصية.

وأضاف أنه لم يحدد حديثه إلَّى جهة معينة فِيْ البيان، متسائلاً “بناءً على ما يعتقد الناس أنني أوجه كلامي إلَّى جهة معينة هذا سؤال جاد، لكنني غير مهتم”. أبحث عَنّْ إجابتك.

وأضاف أنه لا يرى ما كتبه الناقد طارق الشناوي عَنّْ تصريح عائلة أسامة أنور عكاشة، كَمْا أعرب عَنّْ استغرابه من رد فعل الناقد تجاه عدالة الطرف الآخر، رغم أنه كان قريبًا جدًا منها. الأب، لذلك من الطبيعي أن تمنح الأسرة حق الرد عَنّْدما تقرر تحديد ما تريد معرفته عَنّْ المتوفى.

وفِيْ سياق متصل، قال الناقد المصري طارق الشناوي لـ “فوشيه” إن الفنانة عبير منير لم تكن مخطئة فِيْ الكشف عَنّْ تفاصيل زواجها وحبها للراحل أسامة أنور عكاشة.

وأوضح الشناوي أنه فوجئ برد فعل نسرين أسامة أنور عكاشة على تصريحات زوجة والده، متسائلاً “هل يمنع أحد نسرين من الحديث عَنّْ والدها فِيْ الصحافة المرئية والمسموعة”

وتابع حديثه بالقول إن حياة أسامة أنور عكاشة ليس لها جوانب خفِيْة، لذلك من الطبيعي أن تتحدث عبير منير عَنّْه، معلقة “الزواج علني ولكل شخص الحق فِيْ الحديث عَنّْه”.

وأشار طارق الشناوي إلَّى أنه من الواضح أن نسرين أسامة أنور عكاشة ستنزعج من زواج والدها للمرة الثانية كأي شخص عادي.

أصدرت أسرة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة بيانا أعلنت فِيْه رفضها التطرق إلَّى حياته الشخصية فِيْ البرامج التلفزيونية.

وأوضح فِيْ البيان الذي نشرته ابنته نسرين “تتابع الأسرة بامتعاض شديد المقابلات الإعلامية التي بثتها بعض القنوات حول الأب، ولا يخفى على أحد أن الأب لا يعتبر فقط رأس أسامة أنور”. عائلة عكاشة ولكن كالعادة يردد أحباؤه عبارة هذا ليس والدك، ولكن هذا هُو والدنا جميعًا.

ويضيف البيان “لم يكن هذا فراغًا، بل نتاج سنوات سخر فِيْها والدنا من فكرته لترك أثرًا وقيمة وإرثًا يرفع وعي جمهُوره، هذا الجمهُور المحب الذي، حتى هذه اللحظة، يتبعه. العمل بشغف كأنه يؤدى لأول مرة، ويكرر عباراته التي أصبحت أقوال “.

وتابعت عائلة الكاتب الراحل “مثلما أحب أسامة أنور عكاشة مصر والمصريين، رد عليه معجبوه بنفس الحب، وليس فقط الجمهُور المصري، ولكن أيضًا الجمهُور العربي الذي أطلقوا عليه اسم عميد العرب”. الدراما تعبيرا عَنّْ تقديره لقيمته “.

وكانت أسرة أسامة أنور عكاشة قد أصدرت بيانا فِيْ وقت سابق، طالبوا فِيْه بعدم الخوض فِيْ حياته الشخصية، وجاء فِيْ البيان “هذه القيمة الكبيرة تم الكشف عَنّْها مؤخرًا، من خلال اللقاءات المذكورة أعلاه، مع احترامنا لجميع أجزائه، ساذج”. يحاول تقليصها فِيْ شكل بيانات شخصية لا تهم أي شخص سوى مكبرات الصوت، بينما لو كان والدنا على قيد الحياة لما لمسها كَمْا فعل طوال حياته. من حياته الشخصية ومنع أفراد أسرته من مناقشتها علنًا “.

وتابع البيان “نحن الأطفال والأم، نحترم هذه الرغبة وامتنعَنّْا عَنّْ الحديث عَنّْ أي تفاصيل أعتبرها تخصنا فقط. كنا نفضل أن تركز وسائل الإعلام على عمق الحوارات والكلمات والدلالات، بدلاً من الحديث الصريح عَنّْ الأشياء التافهة “.