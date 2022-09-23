ابنة أسامة أنور عكاشة تعلق على جدل تكريم “راجعين يا هُوى” كأفضل عمل كوميدي

فاز المسلسل المصري “رجين يا هُوى”، المأخوذ عَنّْ رواية للكاتب المصري الراحل أسامة أنور عكاشة، بجائزة أفضل مسلسل كوميدي فِيْ الدورة الأولى لمهرجان القاهرة الدرامي الذي أقيم مساء الأربعاء. مركز المنارة الذي أثار استهزاء العديد من المشاهدين، حيث أن وقائع المسرحية هِيْ سياق اجتماعي وليست كوميديا.

وتعلق الإعلامية نسرين، ابنة الكاتب أسامة أنور عكيشة

حول هذا، أعربت الإعلامية نسرين ابنة الكاتب أسامة أنور عكيشة لـ “العرب اليوم” عَنّْ سعادتها بالجائزة نفسها قائلة “ليس لدي تعليق واضح على هذه الجائزة، لأن هناك العديد من الجوائز المثيرة للجدل. ولكن أنا سعيد جدًا بتكريم المسلسل لأن طاقم العمل بذل جهدًا كبيرًا فِيْ تقديمه، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أن رواية والدي تستحق أن تُنزل لأنها تحتوي على معاني إنسانية واجتماعية شيقة ”.

وأضاف عكاشة أن الرواية كان من المفترض أن تقدم كَمْسلسل إذاعي وتحويلها إلَّى تلفزيون عائلي اجتماعي خفِيْف، وليس كوميديا.

وتابع “بالتأكيد، عَنّْدما كانت لجنة التحكيم تختار هذه الجائزة للمسلسل، رأوا أنها تحتوي على عَنّْاصر كوميدية تستحق الحصول على جائزة أفضل كوميدي، لكن لا يمكنني القول أن هذه الجائزة خاطئة لأنها فِيْ الواقع تحتوي على بعض الكوميديا. المشاهد … لذلك لا أرى مشكلة فِيْ التكريم وفِيْ النهاية استحق المسلسل التكريم “.

وأوضحت نسرين “أعتقد أن الاختلاف هنا هُو أن الجمهُور يرى المسلسل من منظور اجتماعي وعائلي أكثر، لكن لجنة التحكيم اعتبرته كوميديًا بناءً على مزايا التقييم، علمًا أن الفنان شيكو عَنّْدما كان يوزع جائزة أكدت أنها مسلسل كوميدي اجتماعي، وهذا هُو الأفضل بالنسبة لي “.

لم يصنف مسلسل “رجين يا هُوى” كوميديا

وأكدت الإعلامية المصرية أن مسلسل “راجعين يا هُوى” غير مصنف ككوميديا ​​مثل مسلسل “الكبير أوي” أو مسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض فِيْ رمضان 2022 لذا أستنتج أن وجدت اللجنة أكثر من سلسلة حققت نجاحًا، فحاولت منح كل عمل الجائزة التي تناسبه وبالتالي الترتيب، وهذا أفضل من تكريم مسلسل واحد وترك باقي الأعمال “.

وحول ما إذا كانت رواية والده كوميدية أم اجتماعية، قال “رواية والدي فِيْ الأساس اجتماعية وعائلية وإنسانية، ويمكننا إضافة كلمة” نور “إليها. بوجود فريق قوي”.

يشار إلَّى أن مسلسل “رجين يا حوا” تدور أحداثه حول شبكة اجتماعية، بطولة خالد النبوي، نور اللبناني، أنوشكا، نور خالد النبوي، وإخراج محمد سلامة.