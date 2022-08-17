ابنة أنطوانيت نجيب تتحدث عَنّْ تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدتها قبل الوفاة

كشفت سماح شويري، ابنة الفنانة الراحلة أنطوانيت نجيب، عَنّْ الساعات الأخيرة للفنانة قبل مغادرتها، وتحدثت عَنّْ بعض التفاصيل التي رافقتها فِيْ الأشهر الأخيرة.

قالت شويري إن والدتها كانت تخضع لغسيل الكلى مرتين فِيْ الأسبوع ولم تكن تعاني من أي مرض آخر. كانت فِيْ منزل ابنتها منذ تسعة أشهر ولم تتمكن من إكَمْال الجلسة لمدة أسبوع.

وأضاف أن حالة والدته الصحية فِيْ اليوم السابق لوفاتها كانت جيدة وكانت سعيدة بلم شمل الأسرة، لكنها تذكرت زوجها الراحل قبل أسبوعين. قال “يمكنها أن تقلبها”.

أما آخر كلماته لابنته صباح الأربعاء قبل وفاته فكانت “صلوا من أجلي”.

وأوضحت أن والدتها، أنطوانيت نجيب، كانت تحضر لقاء لم شمل الأسرة، وأنها تحب الوظيفة، ولا تريد تركها، ولا شيء يزعجها سوى صحتها.

توفِيْت الفنانة السورية، صباح الأربعاء، فِيْ منزلها بالعاصمة دمشق، واستدعتها نقابة الفنانين السوريين والعديد من النجوم.

وتعتبر المتوفاة من رواد الدراما، ومن رواد السينما فِيْ سوريا، حيث تابعت عملها الفني بعد ارتباطها بالسينما، وفِيْ عام 1973 قدمت فِيْلمي “شقة الحب” و “امرأة”. . confused “، وفِيْ عام 1976 شارك فِيْ فِيْلم” العمور ممنوع “.

تم عرض العديد من الأعمال فِيْ الدراما التلفزيونية، بما فِيْ ذلك “الخطوات الصعبة، السد، كنا أصدقاء، القصاص، إخوة الغبار، أيام الغضب، المدان، حمام قيشاني، عَنّْدما يموت الحب، الفصول الأربعة، صدى الروح، أهل الحب، الُغُزو، الهارب، الدبور، وغيرهم “. الكثير من”.