ابنة حسن أبو السعود الثانية شيرين عبد الوهاب لم تقصد إهانة والدي

علقت رنا، الابنة الثانية للموسيقي المصري الراحل حسن أبو السعود، على الأزمة التي أثارتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، لتشابهها مع والدها بعد زيادة وزنها.

وقالت ابنة حسن أبو السعود لـ “فوشية” إن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت عفوية، أحبّت والدها كثيرًا، ولم تكن تنوي إهانته ولا عداء بينها وبينها. ، لأنه سامحها على تلك التصريحات.

واصلت رنا أبو السعود حديثها، حيث اتصلت بشقيقتها رشا التي شنت هجومًا على شيرين، وأكدت لها أنه من الخطأ إصدار بيان كهذا، لأن شيرين عبد الوهاب لم تقصد الإهانة وكانت تزور منزلها باستمرار. بيت.

أثارت الفنانة شيرين جدلًا كبيرًا بعد تصريحاتها بشأن طليقها الفنان والملحن حسام حبيب الذي اتهمه بإلحاق الأذى الكبير بها طوال زواجهما، قائلة كنت مثل البدر منور وبقيت مثل حسن أبو السعود، تلك العبارة التي أغضبت عشاق الملحن الراحل.

وأصدرت أسرة الفنان حسن أبو السعود بيانا ردا على الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلة فِيْ ميزان الإنسانية ما قيمة الموهبة إذا ارتبطت بالإيذاء والضرر .. التنمر والاستهزاء بالناس عار .. لكن العار الحقيقي هُو التنمر والسخرية من شخص ميت، وليس ميادين الإنسان. وأكل معه خبزًا وملحًا، وهُو مفضل علينا، لأن الأب الصغير يستطيع أن ينسى وينكر أن هذا أمر طبيعي، لأن سوء معاملة الميت أدنى من الشر والذل.

وأضاف البيان “عَنّْدما يتعلق الأمر بالحسابات … سيقول المسيء لربنا ماذا … سيقول لا تأخذني فِيْ الحسبان أني أبصق على ميت وأجرحه”. وجرحوه “. أحباؤه وعائلته، أنا موهُوب، مشهُور أم غني، بلاء شديد، لا أفهم أن العمال يحفرون ويوسعون الحفرة لأنفسهم، للأسف الشر أكبر، وقلة الأصل أكبر، وغياب الأدب يسكت عَنّْه، وكذلك المثقفون يرفعون لواء الدفاع الدائم عَنّْ الظلم والتعسف “.

وتابع البيان “ميزان وبتمالي .. الله يوجع قلبي ودعائي الليلة والليالي التي تسبقها بسبب الإيذاء المتكرر والبغضاء الظاهر فِيْ طاقة وكلام كل واحد منكَمْ”. . “

وختم البيان “كان أبو السعود رحمه الله قمرًا وشخصية دمها سكر ولطيف وكريم ومتواضع ومهذب، ويتحدث ثلاث لغات أجنبية بطلاقة ولباقة وحسن. المذاق. .

كَمْا تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب عَنّْ الانتقادات التي تعرضت لها بسبب تصريحها عَنّْ الملحن حسن أبو السعود، قائلة فِيْ تصريحات صحفِيْة إنها لم تقصد إهانته لأنه ذو قيمة ومكانة كبيرة تحييه.