ابنة حسن أبو السعود تستشيط غضبا على شرين عبد الوهاب عيب وقلة أصل

غضبت رشا حسن أبو السعود، ابنة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، من الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أن أقدمت الأخيرة على التنمر على والدها خلال تصريحاته ضد طليقها حسام حبيب.

ووصفت رشا ما قالته شيرين بأنه “نقص فِيْ الأصل وخلل”، مؤكدة أن الأسرة كلها “تدعي”، بعد أن قالت الفنانة المصرية “كنت مثل البدر، وعَنّْدما تزوجت حسام حبيب بقيت مثل حسن. . ” أبو السعود “.

وعلقت ابنة الموسيقار حسن أبو السعود فِيْ تصريحات لصحف محلية “مخجل ومحرم لما قالته”. هناك عائلة كاملة تصلي من أجلك الآن. هذا تنمر، وكان والدي مريضا “.

وأشار إلَّى أن حديث شيرين يشير إلَّى “عدم وجود أصل، لأنه كان فِيْ منزل حسن أبو السعود حياة وملح، والآن أنت تتحدث عَنّْه هكذا”.

وأوضحت رشا أبو سعود أن “شيرين كانت دائما تغضب وتحرج والدي حتى عَنّْدما تحدثت عَنّْ أغنية” ماتجرنيش “وقالت إنها ندمت عليها وتعرضت للهجوم من قبل الشاعر صديق والدي بهاء الدين محمد. . “.

ووجه رسالة للفنانة المصرية قائلا ممنوع عليك نحن أسرة هذا الفنان فلماذا تسيء لوالدنا وهُو حاليا لا يملك القدرة على مواجهتك وأنت ما زلت على قيد الحياة. وتصالحوا بينكَمْ، تذكروا أن لكَمْ بنات ولا تقبلون أن يسيء أحد لأمهم، كَمْا فعلتم الآن مع والدنا، لدي أطفال وأختي لديها أطفال وأنتم تحرجون أسرة بأكَمْلها.

كَمْا أصدرت أسرة الموسيقار الراحل بيانا ردا على ما قالته شيرين “فِيْ ميزان الإنسانية، ما قيمة الموهبة إذا ارتبطت بالإساءة مضايقة الناس والاستهزاء بهم عار، وليس مجالاً للإنسان، ومعه نأكل الحياة والملح، وله الأفضلية، لأن سوء معاملة الميت أدنى بكثير.

وأضاف البيان “فِيْ وقت الرواية المسيئة سيخبر ربنا بما سيقول لا تحمّلني المسؤولية إنني ألقي الضوء على ميت وأؤذيه وأؤذي أحبابه. ” وعائلتك .. هل أنا موهُوب أم مشهُور أم ثري ألا تحملني المسؤولية، فأنا أفضل فنان فِيْ الكون

وأوضح “ميزان وبتمالي .. الله يوجع قلبي ودعائي الليلة والليالي التي تسبقها بسبب الإيذاء المتكرر والظاهر الكراهِيْة فِيْ الطاقة والحديث عَنّْ كل واحد من تورطهم. المجرمين” .

وتابع البيان “كلمة أخيرة، حسن أبو السعود رحمه الله، على شكل قمر وشخصية دمها سكر، طيب، كريم، متواضع ومهذب، ويتحدث 3 لغات أجنبية. بطلاقة. اللباقة والذوق الرفِيْع، لذلك لا يمكن أن تكون مثله يومًا ما “.

أطلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب النار على زوجها السابق حبيب خلال اتصال هاتفِيْ على برنامج لميس الحديدي مساء الثلاثاء، زاعمة أنه استولى على أموالها وسرق سيارتها.