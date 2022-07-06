ابنة رجاء الجداوي ذكرى وفاة الفنانة تحولت لفرح وتلقيت 150 مكالمة

استذكر الجمهُور اسم الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي بكلمات طيبة وترك لها دعوات الرحمة والمغفرة، بعد عامين من وفاتها، بالإضافة إلَّى ابنتها أميرة مختار التي تلقت أكثر من 150 مكالمة. هاتف. المكالمات

وقالت أميرة مختار لـ “فوشيه” إنها احتفلت هِيْ وعائلة رجاء الجداوي بذكرى وفاته الثانية بالذهاب إلَّى مسقط رأسه بمحافظة الإسماعيلية، حيث أقاموا طقوسًا خاصة فِيْ هذا اليوم، لكن ما حدث يوم الثلاثاء كان مختلفًا، حيث وجد عرض كبير للحب لأمه، لذلك لم يكن يتوقع هذا القدر من الحب والولاء.

وأشار إلَّى أن ذكرى وفاة والدته رجاء الجداوي تحولت إلَّى فرح وحب.

وأكدت أميرة مختار أن طقوس ذكرى الوفاة كأي طقس لفقدان عزيز وعزيز، متابعة “هذا يوم عظيم يؤكد أن على من يحترم رسالته ودينه وبيته”. مردودها وإعادتها “، مشيرة إلَّى أنها لا تستطيع التحدث عَنّْ مستوى الحزن بين الذكرى. الأول كان لوفاة والدتها والثاني الذي وقع يوم الثلاثاء، لأنها تبكي عليها كل يوم وليس يومًا واحدًا. يمر دون أن تتذكر العديد من المواقف.

La hija de Raja Al-Jeddawi explicó “Para mí, cada situación por la que paso y cada momento que vivo sin mi madre es difícil, y la fecha del 5 de julio es una fecha en la que entré y vivía con ella en una casa. Esta fue la madre de West, sabia, experimentada, comprensiva, esfuerzo y cansancio, y lo que ella vivio, tiene peso y comprension en situaciones y personas.. Mi vida no existe sin Raja Al-Jeddawi, y que Dios me de حياتي.”

وحول ما حدث فِيْ الذكرى الثانية لوفاة رجاء الجداوي، أكدت ابنتها “أميرة” أنها لاحظت سيرة جيدة لوالدتها أسعدتها، مضيفة أنه فِيْ يوم تشييع جنازة زوج رجاء الجداوي، الجداوي، قال لها أحد الأشخاص “أرجوك، لا نرى فرح مثل فرح حسن. قالت. قالوا لفرح أن هناك الكثير من الحب لحسن مما يجعلنا نشعر بالسعادة”، أضافت “و ها هِيْ سيرة حياته الجيدة، وترك ذاكرته سليمة.

وفِيْ قضية “روضة” حفِيْدة رجاء الجداوي قالت أميرة مختار إن ابنتها بكت فِيْ ذكرى وفاة جدتها لأنها كانت صديقتها وعشيقها وكانت بجانبها لأكثر من 18 عاما وهُو يقضي معها 3 ساعات فِيْ اليوم، أقرب شخص لا وجود له لتدمير أي جهاز عصبي، لكن الإيمان يجعلنا نقول إننا لله وإنا إليه راجعون، هذه هِيْ سنة الحياة ويجب أن نقبل ما هُو مكتوب. . “

يشار إلَّى أن رجاء الجداوي غادر عالمنا منذ عامين وتحديدا فِيْ 5 يوليو 2022، بعد صراع دام قرابة شهرين مع فِيْروس كورونا ومضاعفاته، حيث ترك أرشيفًا فنيًا يحتوي على 74 فِيْلمًا و 40 فِيْلمًا. الدراما. دورة و 6 عروض مسرحية.