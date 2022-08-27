ابنة عبدالله مشرف تنفِيْ منعه من الحركة.. وتكشف تطورات وضعه الصحي

كشفت مها مشرف حَقيْقَة ما قيل عَنّْ الحالة الصحية لوالدها الفنان المصري عبد الله مشرف، حيث أكد البعض أن الأطباء منعوها من الحركة بسبب إصابته بجلطتين فِيْ ذراعه خلال الفترة الماضية، وأنه هُو تم إدخاله فِيْ العَنّْاية المركزة فِيْ المستشفى.

وقالت مها مشرف، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إن حالة والده الصحية مستقرة وغادر المستشفى للعودة إلَّى المنزل، مشيرة إلَّى أنه ينتقل فِيْ المنزل ويتواصل مع عائلته، لكنه يواصل رحلة علاجه. خلال الفترة الحالية قررت من قبل الأطباء، حيث يقوم بإجراء جلسات علاج طبيعي حتى يتعافى تمامًا. .

وأوضحت ابنة عبد الله مشرف أن والدها يتماثل للشفاء فِيْ المنزل، ويتناول أدوية للدورة الدموية والجلطات، حتى يصل الدم إلَّى جميع أجزاء الجسم بشكل طبيعي، وعلقت “الجلسات ستستمر لفترة وستنتهِيْ، و” أمره الطبيب بالتحرك ولكن بطريقة بسيطة ولم يمنعه تمامًا من الحركة كَمْا ورد “.

وكان شريف، صهر عبد الله مشرف، قد أخبر “العرب اليوم” مؤخرًا أنه لاحظ تغيرًا فِيْ لون “الذراع”، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كان يتحول بين الأصفر والأصفر. الأزرق، وعَنّْدما اتصل بالطبيب طلب منه اصطحابه إلَّى المستشفى لإجراء فحوصات الأوردة والشرايين، اتضح أن هناك انسدادًا فِيْ شرايين يمنع وصول الدم.

ولد الفنان عبد الله مشرف فِيْ 15 فبراير 1942، ويبلغ من العمر 80 عامًا، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968، وانتقل فِيْما بعد إلَّى مسرح فانجارد، حيث قدم العديد من المشاهد الصغيرة فِيْ بعض الأعمال المسرحية. ومنها “شياطين الورق. أهل الخير، ليالي شهرزاد، دندرمة”.

عمل عبد الله مشرف فِيْ مسرح الفنان المصري محمد صبحي، حيث كانت فلسفته أن المسرح هُو المدرسة الحقيقية للفنان، وشارك محمد صبحي فِيْ بطولة العديد من الأعمال، من بينها “أنت حر، بربري، نقطة. من وجهة نظر، خداع، لعبة الستة، كارمن “.

بعد فترة من العمل فِيْ المسرح، التفت إلَّى التليفزيون، وقدم عدة مسلسلات من بينها “رجل خطير جدا خارج السيرة الذاتية”، وارتفع رصيده للجمهُور بمسلسل كوميدي. “، ثم شاركت فِيْ مسلسل” زيزينيا، أبو دقة “. جينان، ستريت بويز، العمة نور، فارس بلا حصان.

على الرغم من أن عمله فِيْ السينما جاء بتقديم أدواره الأولى من خلال فِيْلم “الخبيبة”، وبعد ذلك واصل مشاركته، ومن أبرز أعماله “عدو الوحوش، لواء الإعدام، البيض والحجر، الهروب، الهجوم، الحب. “. رحلة وكذلك فِيْ الزمالك، قلب جريء، أريد حقي، أطفال هربت، أطفال حبيبة، ما هُو الإجرام، الحديث عَنّْ الحب، جعلتموني مجرمًا، كاريوكي، ابق وحدي، كَيْفَ، بليشو، حمقى “.