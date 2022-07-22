ابنة عبد المنعم عمايري وأمل عرفة على خطى والديها.. وهذا أول عمل فني لها

كشفت سلمى عمايري، ابنة الفنانة السورية أمل عرفة وعبد المنعم عمايري، أنها دخلت مجال الفن من باب الإخراج، حيث ستتولى مهمة مساعدة المخرج فِيْ مسلسل “Las Voluntades del Cactus”. ولذا فقد اختار أن يسير على خطى والديه.

ونشرت العميري، عبر تقرير الستوري، عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، صورة للعقد الذي وقعته مع شركة “Imperies studio” للعمل معهم فِيْ أولى خطواتها كَمْساعد مخرج فِيْ مسلسل The Cactus Wills. الذي سيتم تصويره فِيْ الأيام المقبلة.

ومسلسل “Las Voluntades del Cactus” هُو عشاري من تأليف فادي الحسين وإخراج سمير الحسين، ويجمع الثنائي عبد المنعم عمايري وأمل عرفة فِيْ قائمة أبطاله.

كَمْا تضم ​​فِيْ قائمتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم فايز قزق، صفاء سلطان، رنا الأدهم، عاصم حواط، بشار إسماعيل، عامر علي، تسنيم باشا، روبن عيسى، مايكل صليبي.

سيظهر العميري وزوجته السابقة عرفة فِيْ المسلسل كزوجين، حيث ستلعب عرفة دور نديمة التي تعاني من مشاكل نفسية، التي تسيطر على زوجها خلدون عبد المنعم العمايري الذي ينهزم أمامها. . حاول من خلاله تسوية حسابات سابقة مع عائلة كبيرة ذات نفوذ وسلطة مالية مؤثرة فِيْ اقتصاد البلاد.

يشار إلَّى أنها ليست المرة الأولى التي يلتقي فِيْها عرفة وأميري فِيْ مسلسل درامي بعد انفصالهما، إلا أنهما يرغبان دائمًا فِيْ الظهُور مع ابنتيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانا قد أعلنا انفصالهما بعد زواج دام أكثر من 12 عامًا، ونجم عَنّْهما ابنتان، سلمى، الكبرى، عام 2005، ومريم، من مواليد عام 2008. وكان الزواج فِيْ عام 2001، وتم الانفصال. فِيْ عام 2013، بينما تم الإعلان عَنّْه فِيْ عام 2015.

يشار إلَّى أن أمل عرفة وعبد المنعم عمايري سيشاركان فِيْ مسلسل البيئة الشامية “زقاق الجن” من تأليف محمد العاص وإخراج تامر إسحاق وتدور أحداثه فِيْ دمشق فِيْ الخمسينيات من القرن الماضي ولكن بطريقة مبتكرة. . يحتوي على نوع من الرعب والخيال.

و “زقاق الجن” بطولة أيمن زيدان، جيانا عيد، نجاح صفكوني، صفاء سلطان، شكران مرتجى، وائل زيدان، حسن خليل، سعد منى، زينة برافِيْ، سليمان رزق وغيرهم من نجوم الدراما السوريين.