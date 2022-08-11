ابنة لينا الهاني ترثي والدتها برسالة حزينة بعد وفاتها بحادث سير

اتصلت ليا ابنة الفاشية اللبنانية لينا الهاني، شقيقة الفنانة سارة الهاني، بوالدتها بعد مقتلها فِيْ حادث فِيْ الكويت صباح الخميس.

وثقت ليا مجموعة من الصور التي جمعتها مع أختها الأخرى ووالدتها، وأرفقت رسالة حزينة قالت فِيْها “أريد أن أخبرك كل شيء عَنّْ الملاك الذي طار إلَّى الجنة، يا أمي، سأنتظر. أنت.” يمكنني إرسال رسالة نصية إليك للمرة الأخيرة وأخبرك أنه يجب أن تكون أكثر فخراً “. بنفسك. لأنك أعطيتني ولاميتا أسعد حياة وذكرى أم لا تصدق “.

وأضافت “أنت تعلم أنك محبوب من قبل كثير من الناس. كنت أنتظر اللحظة لأراك مرة أخرى وأعانقك ولكن أعتقد أن الله لديه خطط أخرى ولا بأس بذلك … ربما لم نتمكن من التعامل مع المسافة حتى جعل روحك أقرب إلَّى روحي … يمكن أن تحصل عليه فِيْ أي وقت “.

وتابع “كنت ملاكًا من اليوم الأول، ورأيتك تذرف الدموع علينا، وتشتغل معَنّْا، وفِيْ أسوأ أيامي جلست ونمت بجواري”.

وأوضحت أن والدتها الآن فِيْ صف الله الرحمة والعطاء، وأن هناك الكثير من الناس الذين سيهتمون بها وبأختها.

واختتم رسالته “حَقيْقَة أنك لست هنا جسديًا لا تعَنّْي شيئًا يا حبيبي، والآن استرخي وشاهدني أواصل الحياة التي أعددتها لي لأنني أعلم أنك تنظر إلي بابتسامة على وجهك”. مكلفة.”

عبر العديد من أصدقاء لينا الهاني وزملائها عَنّْ صدمتهم بوفاتها، وأرسلوا العديد من الرسائل الحزينة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

حسب التقارير المحلية ؛ نتج الحادث المروري الذي تعرضت له لينا الهاني عَنّْ الاصطدام المباشر لسيارتين مع بعضهما البعض على أحد الطرق السريعة بدولة الكويت، مما أدى إلَّى وفاتها على الفور.

يشار إلَّى أن لينا تعتبر ناشطة ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تبلغ من العمر 34 عامًا، ومهتمة بأعمال شقيقتها النجمة اللبنانية سارة، التي تدير أيضًا متجر LUXURIA، وهِيْ أم لطفلتين. .