مر أكثر من شهر على زواج آية العدل ابنة كاتب السيناريو والمنتج المصري مدحت العدل، لكنها ما زالت تتذكر الموقف السيئ الذي مر بها يوم زفافها من فنانة مكياج.

انتقلت آية العدل إلَّى حسابها على فِيْسبوك لتقاسم مع متابعيها تدوينة موسعة تتحدث فِيْها عَنّْ الوضع الصعب الذي مرت به أثناء التحضير لحفل زفافها، وإعطائهم بعض النصائح للاهتمام بها فِيْ يوم زفافها.

بدأت آية مشاركتها التي نشرتها على مجموعة “Miss Basket” على فِيْسبوك، نيابة عَنّْ خبيرة المكياج المسؤولة عَنّْ إطلالتها “دينا راغب”، بقولها “أردت أن أخبرك بتجربة سيئة للغاية مررت بها. يوم سعيد مع دينة رايب. يمكنني مساعدة العرائس هنا. فِيْ المجموعة وإن شاء الله لن يمر أحد بما مررت به “.

وعَنّْ تفاصيل الحادثة، كشفت آية أنه كان من المقرر أن تصل دينا راغب إلَّى الفندق الذي كانت تقيم فِيْه بين الساعة 130 ظهرًا، لكنها تأخرت فِيْ المَوعِد المحدد، حيث وصلت فِيْ الساعة الثالثة والربع تقريبًا. مما تسبب لها فِيْ ضغوط نفسية وأحبطت بعض خططها، بما فِيْ ذلك جلسة التصوير التي كانت تخطط لالتقاطها قبل غروب الشمس.

وأوضحت آية أنها خططت لعمل مكياج فِيْ الفندق الذي كانت تقيم فِيْه، ثم توجهت إلَّى أفِيْنيو لتصفِيْف شعرها وارتداء فستان زفافها لالتقاط الصور، لكن بسبب التأخير طلبت من أحدهم إحضارها. من الجادة لتمشيط شعرهم فِيْ الفندق ؛ فِيْ هذه الأثناء، بدأت الشوارع تمتلئ.

وأضاف أنه وصل إلَّى الحفل بعد السادسة، وعَنّْدما استعد وارتدى فستان الزفاف تفاجأ بأنها كانت فِيْ السابعة. مما يعَنّْي أنه لم يكن هناك ما يكفِيْ من الوقت لالتقاط الصور فِيْ الموقع الذي أعدته مسبقًا، ولم تتمكن من التصوير مع وصيفات الشرف.

تأخر دينا راغب جعل آية تشعر بضغط نفسي وعصبي لدرجة البكاء، وليس ذلك فحسب، بل تفاجأت عَنّْدما علمت أن معظم المصورين لم يتمكنوا من تصوير المكان فِيْ الضوء، لأن بعضهم رافقها. فِيْ غرفة الفندق والجزء الآخر برفقة زوجها.

أعربت آية عَنّْ انزعاجها من عدم احتراف دينا فِيْ التعامل معها، وتفاجأت عَنّْدما علمت أنها نشرت فِيْديو لها قبل وضع المكياج، وهُو أمر سبق أن حذرت منه. ما تم عرضه قبل المضايقات والإهانات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ؛ مبينا أنه لا يجب على العروس قراءة هذه الأنواع من التعليقات فِيْ يوم زفافها.

وعلى الرغم من حذف الفِيْديو، إلا أن المصادر الصحفِيْة حملته ونشرته على صفحاتها.

من ناحية أخرى، أكدت آية أن دينا قامت بالإعلان عَنّْ منتج YSL أثناء قيامها بمكياج البشرة دون إذنها.

فِيْ الختام، أشادت آية بمكياج دينا وجمالها، لكنها كررت أنه لا ينبغي أن تتأخر العروس عَنّْ هذا اليوم الذي طال انتظاره.