ابنة نجيب محفوظ توقف التعاون مع كاملة أبو ذكري برواية “تحت المظلة”

كشفت هدى ابنة الكاتب المصري نجيب محفوظ، حَقيْقَة التعاون بينها وبين المخرجة المصرية كَمْيلة أبو ذكرى، فِيْ سياق ما حدث بينهما حول العمل على تحويل رواية “تحت المظلة” للراحل. كاتب فِيْ عمل فني سيظهر فِيْ الفترة المقبلة.

وقالت هدى نجيب محفوظ فِيْ حديث لـ “فوشيه” إنها تحدثت مؤخراً بينها وبين المخرج كامل أبو ذكرى عَنّْ أن تصبح تلك الرواية عملاً فنياً، والرواية وتحويلها إلَّى عمل فني، لكن كاميلا لم تفعل. تقديم أي شيء جديد عَنّْ هذا التعاون.

وأضاف أنه اتخذ خطوة أحادية الجانب بعدم التعاون مع كَمْيلة أبو ذكري، فِيْما يتعلق بتحويل رواية “تحت المظلة” التي كتبها والده كَمْجموعة قصصية عام 1967، إلَّى سلسلة يتم العمل عليها. أن المحادثة بينها وبين كاميلا حدثت قبل عامين ولم يحدث شيء جديد من جانبها.

وأشارت هدى نجيب محفوظ إلَّى أن وقف التعاون مع كَمْيلة أبو ذكري بشأن هذا العمل الأدبي لا يعَنّْي أنه سيتعامل مع مخرج آخر فِيْ الفترة المقبلة، رافضًا الكشف عما إذا كان يرفض حاليًا تحويل العمل الأدبي إلَّى عمل فني أم لا. . حيث بدا أنه أجّل تلك الخطوة حتى تتخذ خطوة جديدة.

وكانت المخرجة كَمْال أبو زكري قد أعلنت عَنّْ رغبتها الشديدة فِيْ تنفِيْذ المشروع الذي تأمل فِيْ تقديمه خلال مسيرتها الفنية، قائلة إنها تحلم بجعله حَقيْقَة ملموسة خلال الفترة المقبلة، مضيفة فِيْ تصريحات تلفزيونية “لدي حلم رواية (تحت المظلة) للكاتب الراحل نجيب محفوظ .. لتقديمها ولدي مشروع قائم أعرض عملاً للأطفال.

افتتح نجيب محفوظ مجموعته “تحت المظلة” التي كتبها عام 1967 بقِصَّة تحمل نفس العَنّْوان، حيث تخلى المنطق عَنّْ أحداث غامضة، وشكلت فِيْها أمطار غزيرة جدارًا يفصل شارعًا تتسارع فِيْه الأحداث. بطريقة مرعبة، وعلى الجانب الآخر مظلة يلتقي تحتها شخصان راكدان، لا تتوافق مع حدة الوجه المعاكس. اعترفوا لأنفسهم أن المطر لم يغرقهم وأنه منعهم من التدخل فِيْ شؤون الشارع.

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح المخرجة كاملة أبو ذكرى، جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ 44، التي ستقام فِيْ الفترة من 13 إلَّى 22 نوفمبر، تقديرا لما قدمته طوال فترة عملها الفني. المهنة التي بدأت فِيْ التسعينيات من القرن الماضي.

علق الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي على قرار التكريم قائلا إن كاميلا أبو ذكرى مخرجة موهُوبة لها بصمة مميزة على كل عمل أخرجته وأشرفت على إنتاجه، لذا يجب تكريمها بـ مهرجان يقدّر الفن ويدعم مبدعيه ليس فقط فِيْ مصر بل فِيْ جميع أنحاء العالم.

وكشف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أن الدورة المقبلة ستشهد احتفالا بأهم الأعمال السينمائية لكامل أبو ذكرى، مشيرا إلَّى أنه يجري العمل حاليا على الاستعدادات للتكريم، ومن المقرر الكشف عَنّْها خلال اليوم المقبل. أسابيع قليلة.