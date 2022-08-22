ابنة هِيْفاء وهبي تحقق حلم حياتها

أعلنت زينب فِيْاض، ابنة الفنانة اللبنانية هِيْفاء وهبي، عَنّْ إطلاق مشروع جديد خاص بها فِيْ الكويت، سيكون عيادة تجميل، واصفة إياه بـ “حلم حياتها” الذي كانت تحاول تحقيقه. تحقق لسنوات.

ونشرت زينب عبر حسابها على انستجرام صورة لها تحمل توقيعها ووثقتها بالتعليق “عيادتي التجميلية ستفتتح قريباً فِيْ الكويت، ورفقت الصورة بتعليق عبرت فِيْه عَنّْ سعادتها بمناسبة تدشين عيادتي التجميلية. مشروعه الجديد، كَمْا عبر عَنّْ حبه للجماهِيْر “.

كتبت زينب فِيْاض “الحمد لله لا أستطيع أن أصف فرحتي وأقول لكَمْ وأخيراً تحقق حلم حياتي قريباً بافتتاح عيادتي التجميلية فِيْ بلدي الثاني الكويت أحبكَمْ يا رفاق”. عائلتي الكبيرة “.

وتدفقت تعليقات المعجبين على إطلاق مشروعها الجديد، مشيدين على نجاحها فِيْ المشروع لاهتمامها الشديد بعالم الموضة والمكياج، ومتمنيين لها النجاح الدائم.

يشار إلَّى أن زينب فِيْاض هِيْ الابنة الوحيدة لهِيْفاء وهبي من زوجها الأول نصر فِيْاض الذي تزوجته فِيْ سن مبكرة، لكن وهبي انفصلت عَنّْ زوجها بسبب رغبتها فِيْ دخول عالم الفن.

بعد أن منع زوجها دخولها إلَّى الفن، اضطرت وهبي للتنازل عَنّْ حضانة ابنتها لتحقيق حلمها، لذلك عاشت زينب بعيدًا عَنّْ والدتها، ووفقًا لتصريحات سابقة لزينب، فإن خالتها ساهمت فِيْ تربيتها وتعتبرها ملكه. أم.

وحول علاقة هِيْفاء وهبي بابنتها زينب فِيْاض، ما زالت أسئلة كثيرة تدور حولها.

نشطت زينب على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ السنوات الأخيرة لا سيما بعد اختفائها، حيث تظهر دائمًا مع ابنتيها رهف ودانييلا، وغالبًا ما يبدو الجمهُور مثل الشابة دانييلا مع جدتها هِيْفاء وهبي من حيث مطابقتها لها. تلطف الصفات معها خاصة عَنّْدما ظهرت وهِيْ ترقص على اغنية “غزالة رايكا”.

نشرت زينب فِيْاض، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، مقطع فِيْديو مع ابنتها الصغيرة “دانييلا”، ظهرت خلاله وهِيْ ترقص على أغنية “الُغُزالة رايكا كتم”.