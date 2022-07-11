ابنة هِيْفاء وهبي تخلي مسؤوليتها من منشور تعرضها للضرب والمضايقة

بعد يومين من تعرضها للضرب والمضايقات فِيْ الكويت، كَمْا أعلنت على حسابها على إنستجرام، أوضحت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي زينب فِيْاض، ابنة الفنانة اللبنانية هِيْفاء وهبي، مسؤوليتها عَنّْ النشر دون نفِيْ صريح لما قيل. حدث لها

ورصدت وسائل إعلام مختلفة ما نشرته زينة فِيْاض عبر خاصية الستوري على حسابها على إنستجرام السبت الماضي، عَنّْ تعرضها للضرب فِيْ أسفل الظهر من قبل سائق مجهُول ومضايقات من سائق آخر.

وقالت زينب فِيْ تدوينة وقتها “كل من يعرف أحداً فِيْ المباحث فِيْ الكويت اتصل بي عَنّْد الضرورة. تبعتني سيارة وصورتني، وأصرت على أن أواصل التصوير، ولدي رقم لوحة الترخيص، أنا حسبت أنني أخذت لوحة الترخيص من السيارة “.

وأضاف “قبلك بيوم واحد، صدمتني سيارة كان يستقلها شاب فِيْ أسفل ظهري فِيْ الشارع وانطلقت مبتعدة بسرعة قياسية. الحمد لله بصلاح ربنا لم يحدث لي شيء. كَمْا أنني أقدر اللوحة “.

وأشارت زينب إلَّى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة هؤلاء المخالفِيْن، قائلة “اسمي لن يكون زينب لو عوقبوا بالقانون، إذا أردت أن أصبح موضوع رأي عام، ومن باعك سيعلم. آه. الله جئت الى الله فاكون شاهدا.

لكن زينب فِيْاض عادت قبل ساعات لتخلي مسؤوليتها بالكامل عَنّْ هذا المنشور. وقالت فِيْ منشور جديد “الكويت بيتي الثاني وبلد آمن، وأنا فخورة بالعيش فِيْه. الله يديم عليكَمْ نعمة نعمة الكويت “.

ولم تنف زينب (29 عاما) ما تعرض لها من مضايقات وضرب قائلة فقط “لا أتحمل أي مسئولية عَنّْ أي شيء يتم نشره على حساب آخر غير الحساب الرسمي والفريد”.

رغم أن العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية أفادت بتعرضها للمضايقة والضرب، إلا أن زينة فِيْاض تجاهلت ذلك تمامًا وأعلنت إخلاء مسؤوليتها عما نشرته دون توضيح حَقيْقَة ما حدث لها.

زينب فِيْاض معروفة على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي فِيْ العالم العربي. لديه أكثر من 1.2 مليون متابع على تطبيق Instagram وحده، بدون الأنظمة الأساسية الأخرى التي ينشط عليها مثل Snapchat وغيرها.