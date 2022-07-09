ابنة هِيْفاء وهبي تروج لأغنية والدتها الجديدة “تيجي”.. هل تصالحتا

تفاعلت زينة فِيْاض، ابنة النجمة اللبنانية هِيْفاء وهبي، مع أغنية والدتها التي قدمتها خلال الساعات القليلة الماضية بعَنّْوان “تيجي”، رغم المسافة العامة بينهما.

طرحت هِيْفاء وهبي، الجمعة، أغنية جديدة بعَنّْوان “تيجي”، قدمتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان غريب، وإخراج الفِيْديو كليب للمخرج سليم الأضحى. . -اللغة التركية.

وحظيت الأغنية بتفاعل كبير مع الجمهُور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقادت الفنانة الصيحة، فاجأت متابعي زينة فِيْاض بالترويج لأغنية والدتها، رغم حَقيْقَة انفصالهما عَنّْ سنوات طويلة.

نشرت زينة صورة لنفسها على صفحتها على إنستجرام، وعلّقت على أنها طلبت “تيجي”، إحالة الجمهُور إلَّى أغنية والدتها الجديدة، أثناء كتابتها للمتابعة “😍😍👏👏 دائما ما تتجذر لأغاني أمي هِيْفاء، قلبك طيب مثل والدتك 👏👏👏👏 ❤️❤️❤️ ”.

متابعة اخرى وجهت رسالة لابنة هِيْفاء قالت فِيْها “اغنية # تيجي هِيْفاء … يعَنّْي انت تحب ما تفعله والدتك ولماذا لا تباركها فِيْ هذا الكليب الجديد لم تقل “تعالي” من قبل حتى الآن .. الشيء المهم .. ابتعد عَنّْ العَنّْاد .. أنت أم، وأنت تعرف قيمة الأم، وتحب بناتك .. أنا يعَنّْي أنك بالتأكيد تشعر بأشياء معها … أي البقاء فِيْ مكان والدتك … المهم هُو … الله يهدي من هم عَنّْيدون !! “

وأجابت فتاة أخرى “لا عَنّْيدة ولا بطيخة، يتصالح الاثنان ويتقابلان سراً. لا يريدان رؤيتهما معًا فِيْ وسائل الإعلام، خاصة أنه زوج زينب، ولا يريدها أن تلتقي بوالدتها”.

وأكدت متابعة أخرى، “أشعر وكأنهم متصالحون، لكنهم لا يريدون شرح أنفسهم للحفاظ على علاقتهم وخصوصيتهم، ولا يريدون أن يكونوا سيرة ذاتية فِيْ أفواه الجمهُور.”

وهنأ أحد المتابعين زينب فِيْاض بقوله “مبروك لأمك هِيْفاء أغنية رائعة وأتطلع لملايين المشاهدات … أشجعك يا زينب على دخول مجال الفن حسب رغبتك 🙌 خاصة الغناء. لديك ملامح جميلة وجيدة الكاريزما لتجعل زينب الحقيقية تبدو جريئة وخلاقة من القلب 🙌 .. من الطبيعي أن تؤثر هُوف عليك وتحبها وتحب تقليدها ولكن يوم تحققها بالتأكيد وأنت. سأفتخر بك، والجميع الأيام أنت زينب الحقيقية وتبدو مثل هِيْفاء من حيث الجمال بالتأكيد، نقطة قوية، لكن نجاح هِيْفاء ليس الجمال فقط لأن هناك جمال، بل كاريزما وحضور ونفس- الثقة مهما قدمت، وهذه ثلاث نقاط يجب العمل عليها حتى نرى إن شاء الله وظيفة مميزة بالقرب منك حتى تكون نجما … حظا سعيدا إن شاء الله أحلى زينوب 💝 “.

يشار إلَّى أن هِيْفاء وهبي أنجبت زينب عام 1993، وهِيْ الطفلة الوحيدة لزوجها الأول نصر فِيْاض، رجل الأعمال اللبناني، وابن عمها الذي عقد شراكة معه عام 1990، وانفصلا عام 1994، وهناك أخبار أخرى تدل على انفصالهما رسمياً عام 1998.