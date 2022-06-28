ابنة هِيْفاء وهبي توثق أجواء احتفالها بعيد ميلادها

احتفلت زينب فِيْاض، ابنة النجمة اللبنانية هِيْفاء وهبي، بعيد ميلادها التاسع والعشرين، ووثقت المناسبة السعيدة لمحبيها على مواقع التواصل الإعلامي.

وتلقت زينب رسائل تهنئة ومباركة من الجمهُور متمنية أن يكون عامها الجديد مليئا بالنجاح والاستقرار فِيْ حياتها المهنية والزوجية.

وفِيْ تعليقات بعض المتابعين “يا رب كل حياة، كل عام وأنت طيب، عيد ميلاد سعيد، أتمنى لك مائة ومستنير وتحافظ على صحتك وتبقيك أنت وبناتك بعيدًا عَنّْ كل شيء سيئ يا زوجك”. إنه وسيم جدا كل عام وأنت أجمل زينب فِيْ الكون، أتمنى لكَمْ 100 عام وفقكَمْ الله كل أمنياتكَمْ “.

زينب نصر فِيْاض تبلغ من العمر 29 عامًا، الابنة الوحيدة لهِيْفاء وهبي عَنّْ زوجها اللبناني، الذي انفصلت عَنّْه قبل أن تبدأ الغناء، وهِيْ متزوجة حاليًا وتعيش فِيْ العاصمة الكويتية الكويت مع زوجها وابنتيهما. ، “رهف ودانييلا”.

أنجبت هِيْفاء وهبي زينب عام 1993، من زوجها الأول نصر فِيْاض، وهُو رجل أعمال لبناني، وابن عمه الذي كانت متورطة معه عام 1990، وانفصلا عام 1994، وهناك تقارير أخرى تفِيْد أنهما انفصلا رسميًا عام 1998. .

قبل عدة أشهر نشرت زينب فِيْاض صورة نادرة لوالدها الذي عانقها وهِيْ طفلة خلال احتفالها بعيد الأب، وعلقت قائلة “يوم واحد لا يكفِيْ لتكريمك، كَمْ أنت مميز بالنسبة لي، أنت جزء. من قلبي وروحي “.

أصبحت زينب فِيْاض فِيْ السنوات الأخيرة إحدى أشهر مواقع التواصل الاجتماعي بعد دخولها عالم الموضة والمكياج وة وترويج العديد من الشركات المهتمة بهذا الأمر، بعد اختفائها عَنّْ الأضواء لسنوات عديدة.

احتفل مؤخرًا بعيد الأب بنشر صور لوالده وهُو يلعب لعبة البولو.

وعلق على الصورة الأولى التي شاركها عبر وظيفة Instagram، والتي ظهر فِيْها والده فِيْ شبابه “يا أبي يا رب خذ حياتي وأعطها لي”.

وفِيْ الصورة الثانية كتب فِيْاض “عيد أب سعيد .. الله يحفظك يا قلبي”.

رغم أن الصورة التي نشرتها زينب ليست واضحة جدًا لوالدها، إلا أنها شاركتها مع جمهُورها للتعبير عَنّْ حبها الكبير له وشكره على التضحيات التي قدمها لها منذ أن كانت طفلة.