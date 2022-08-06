ابنة ويل سميث عَنّْ صفعة والدها لـ كريس روك الأمر هز شياطيني الداخلية

كشفت ويلو، ابنة النجم العالمي ويل سميث وجادا بينكيت سميث، عَنّْ أفكارها بشأن صفعة والدها فِيْ وجه نجم المسرحية الهزلي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار قبل بضعة أشهر.

قالت Willow، 21، مغنية الروك الصاعدة، إنها غير مهتمة بالموضوع.

وعلق على موقف البعض أمام والده قائلاً “أرى أسرتي كلها بشرًا، وأنا أحبهم وأقبلهم كَمْا هم وبإنسانيتهم”.

جاءت تعليقات ابنة ويل سميث بعد أيام قليلة من نشر والدها مقطع فِيْديو مدته 5 دقائق و 44 ثانية يعتذر فِيْها عَنّْ صفع كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار فِيْ مارس الماضي، بعد أن سخر الأخير من زوجته جادا بينكيت سميث بشأن تساقط شعرها. لأنه لا يعرف. يعاني من الثعلبة التي يواجهها.

خاطب ويل سميث خطابه إلَّى كريس روك قائلاً “أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول وأنا هنا كلما كنت مستعدًا للتحدث”، كَمْا وجه اعتذاره إلَّى والدة كريس وعائلته.

وقال سميث إن زوجته الممثلة جايدا بينكيت سميث، التي كانت تجلس إلَّى جانبه، نظرت قاتمة لنكات روك عَنّْها، ولم تقل شيئًا لحثه على الهجوم.

من جهته، أكد مضيف المشاهِيْر كريس روك أنه ليس لديه أي خطط للاتصال بالنجم ويل سميث، بعد أن أصدر الممثل اعتذارًا رسميًا عَنّْ صفعه فِيْ حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال مصدر إن الممثل الكوميدي البالغ من العمر 57 عامًا ليس مستعدًا حاليًا لإحياء الصداقة، قائلاً إن اعتذار ويل كان مجرد محاولة لإصلاح صورته العامة سامح الجمهُور، لا تسامحهم.

سخر كريس روك من تساقط شعر جادا بينكيت، مقارنته بفِيْلم جي آي جين حول امرأة تسقط شعرها للانضمام إلَّى البحرية الأمريكية.

كَمْا قررت الأكاديمية منع ويل سميث من المشاركة فِيْ أي حفلة أو حدث ينظمه لمدة عشر سنوات، عقابًا على صفعة الممثل الأمريكي فِيْ وجه روك.

قبل قرار الأكاديمية، أعلن ويل سميث استقالته من أكاديمية الفنون والعلوم التي تستضيف حفل الأوسكار السنوي.