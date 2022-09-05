ابنة ياسمين صبري تتصدر الترند.. ووالدها يكشف الحَقيْقَة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري مع فتاة قالوا إنها ابنتها تيا.

الصورة، التي تناقلتها عدة صفحات، تظهر ياسمين صبري وهِيْ تستعد لالتقاط صورة سيلفِيْ مع طفل، فِيْ غرفة نوم على السرير.

من الصورة، بدا أن الفنانة والفتاة تعرفان بعضهما البعض، واتضح مدى توافقهما، مما دفع الجمهُور للاعتقاد بأن الفتاة يمكن أن تكون ابنة زوجها الأول الدكتور محمد الذي يعمل كطفل. طبيب بالاسكندرية وصاحب مستشفى خاص.

وسلط البعض الضوء على التشابه الكبير بين ملامح الفنانة والفتاة، مشيرين إلَّى أن ياسمين قررت العودة لابنتها بعد انفصالها مؤخرا عَنّْ رجل الأعمال المصري السابق أحمد أبو هشيمة.

ياسمين صبري تنفِيْ انتشار صورة ابنتها

بعد موجة الجدل التي أثارتها الصورة، خرجت ياسمين صبري للتعبير عَنّْ صدمتها من الأخبار المتداولة، مشيرة إلَّى أن الطفلة هِيْ الممثلة “هلا هاني” التي شاركت فِيْ مسلسل “الفرصة الثانية”، منذ أن لعبت الدور. . ابنة الفنانة هبة مجدي ومحمد دياب فِيْ أحداث العمل التي عرضت فِيْ موسم رمضان 2022.

من ناحية أخرى، صرح والد ياسمين صبري، أشرف صبري، فِيْ وقت سابق، بأن ابنته لم تنجب أطفالًا من زواجها الأول والثاني.

ياسمين صبري تفتح قلبها

وفِيْ وقت سابق، فتحت الفنانة المصرية قلبها للجمهُور وأجابت على أسئلتهم واستفساراتهم عبر حسابها على إنستجرام، إلَّى جانب قضاء إجازة نقاهة فِيْ جمهُورية النيبال، لتوثيق المناظر الساحرة لجبال الهِيْمالايا هناك.

وأكد صبري أن النقد لا يؤثر عليه إلا النقد البناء لشخص ذي مرجعية، مشيرًا إلَّى أنه استفاد كثيرًا من ممارسة اليوجا نفسياً وجسدياً.

وأكدت أنها تؤمن بالطاقة لكنها ليست مهُووسة بها. ترى أن الصلاة بالإحساس والخيال تحل محل تمارين التطهِيْر لمراكز الطاقة (الشاكرات).

ولدى سؤاله من قبل أحدهم عَنّْ مسلسل “قصتي” ومدى تأثيره على شخصيته، أشار صبري إلَّى أن الممثل يتأثر أحيانًا بالأدوار التي يؤديها، قائلاً “من الممكن أن تتأثر حياة الممثل. . للدور الذي يجسده، إذا اضطلع الممثل بالدور كثيرًا وعاشه بجد، سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ “.

ونفت الممثلة المصرية أي صداقة مع النجوم، مضيفة “كلهم زملائي وأنا أحترمهم جميعًا”.