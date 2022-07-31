ابنتا تامر حسني تساندانه بإسبانيا.. وأصالة تحضر افتتاح ملعب ألميريا

كشف الفنان المصري، تامر حسني، عَنّْ دعم ابنتيه ودعمهما له قبل حفله الذي أقامه خلال افتتاح ملعب كرة القدم الإسباني “باور هُورس” لنادي المرية.

ونشر تامر حسني صورة له، برفقة ابنتيه تاليا وأمايا، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب تعليقًا عَنّْهما “قبل أن أصعد على خشبة المسرح لحضور حفل نادي ألميريا الأسطوري فِيْ إسبانيا”. والتي سوف أخبركَمْ بكل تفاصيلها فِيْ التدوينة القادمة.

وأشارت الفنانة إلَّى أن ابنتيه كانتا إلَّى جانبه وقدمت له الدعم المعَنّْوي بعد أن شعرت بخوفه من حفلته الأولى فِيْ إسبانيا، وعلقت قائلة “لا أعرف كَيْفَ أنسى لحظة رأوني فِيْها بخوف بسبب فِيْ المرة الأولى التي واجهت فِيْها جمهُورًا إسبانيًا تمامًا ولم يكن يعرف كَيْفَ يستقبلني، لذلك كان باين متوترًا جدًا، لذلك فضلوا جانبي. كان يتصل بي طوال الوقت ويخبرني أنك خائف، أبي، حتى ذهبت وراء الكواليس فِيْ الميدان متفائلين بصلواتك.

وتابع تامر حسني “بالطبع المفاجأة كانت استقبال الجماهِيْر الاسبانية ليا ومعلمها وبالطبع كان السيد آدم معَنّْا لكنه كان نائما كالمعتاد لان الوقت متأخر”. حفظك الله لي فرحة حياتي “.

يشار إلَّى أن تامر حسني لم يشكر زوجته بسمة بوسيل على وقوفها إلَّى جانبه رغم تواجدها معه فِيْ إسبانيا، واكتفى بنشر “سيلفِيْ” جمعتهما عبر القِصَّة على إنستجرام.

نشر تركي آل الشيخ، صاحب نادي المرية الأسباني لكرة القدم، صورة للنجم تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بعد تلقيه تكريمًا خاصًا، وكتب “النجم الكبير تامر حسني”، على ما قاله الأخير. ورد فِيْ تغريدة “حظا سعيدا سعادة المستشارة. يوم رائع مع جماهِيْر ألميريا الإسبانية ألف مبروك”.

كَمْا وثق آل الشيخ العديد من الصور التي كشفت عَنّْ وجود مجموعة من الفنانين الإسبان والنجوم العالميين فِيْ حفل افتتاح “باور هُورس” التابع لفريق كرة القدم الإسباني، والذي حضرته أيضًا الفنانة السورية أصالة وزوجها فائق. حسان. .

ووثق الصحفِيْ عمرو أديب، الكواليس قبل أن يصعد تامر حسني إلَّى المسرح، بنشر صورة جديدة له برفقة الأخير عبر حسابه على تويتر، وكتب أنت من يغني يا منعم ثوان. قبل أن يصعد النجم تامر حسني خشبة المسرح فِيْ ألمرية، لمواجهة جمهُور غير عربي، وبموافقتهم يكسر العالم كالمعتاد “.