“ابن الأهلي إلَّى الاتحاد”.. رد رسمي يسدل الستار على صفقة الموسم

يواصل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي العمل بقوة. من أجل تعزيز صفوف فريق كرة القدم الأول، قبل الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وتريد الإدارة الفدرالية تعويض خيبات الأمل فِيْ الموسم الرياضي الماضي 2022-2022، والتي “ودّع بها فريق كرة القدم الأول”، من دون أي لقب.

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وخسر العميد لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن فِيْ الجولة الماضية، وهُو يودع كأس خادم الحرمين الشريفِيْن من نصف النهائي. بعد السقوط أمام الفِيْحاء.

حَقيْقَة انتقال ابن الأهلي إلَّى الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، كشف نادي أبها عَنّْ حَقيْقَة انتقال صالح العمري، مهاجم وظهِيْر فريق كرة القدم الأول، إلَّى الاتحاد، فِيْ الميركاتو الصيف الحالي.

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ونقلت صحيفة الرياض عَنّْ مصدر مسؤول فِيْ أبها قوله إن النادي لم يتلق أي عرض من الاتحاد. للتعاقد مع العمري.

وأكد المصدر أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما والذي بدأ مشواره مع النادي الأهلي مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن عقده ما زال أمامه عامين.