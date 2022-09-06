“ابن الأهلي إلَّى الاتحاد قريبا”.. محمد نور يعلنها رسميا

توصل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي إلَّى “اتفاق” مع نجم محلي مهم. للانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول فِيْ المستقبل.

النقابة محرومة من العقود، فِيْ سوق الشتاء المقبل ؛ للتفاوض مع النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، خلال الفترة المحمية من تعاقده مع فريق نادي النصر الأول لكرة القدم.

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قدمت الإدارة الاتحادية استئنافًا إلَّى مركز التحكيم الرياضي ؛ من أجل رفع العقوبة، والسماح بتسجيل عروض جديدة، الشتاء المقبل.

* الاتحاد “يتفق” مع نجل النادي الأهلي

وفِيْ هذا السياق أعلن محمد نور أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، عَنّْ الانتقال المرتقب للنجم سميحان النابت، إلَّى قلعة العميد.

وقال نور فِيْ تصريحات متلفزة “النابت هُو لاعبنا، وسيأتي إلَّى الاتحاد فِيْ المستقبل إن شاء الله”.

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فِيْ صيف هذا العام، حاول الهِيْلي شراء عقد الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا من التعاون، لكن مجلس إدارة الأخير رفض التزحزح.

والجدير بالذكر أن النابت هُو أحد أبناء النادي الأهلي تخرج من طوائفه السنية المختلفة، قبل أن ينتقل إلَّى نادي أحد ثم أبها وأخيراً فريق نادي التعاون الأول لكرة القدم. .