ابن حميد الشاعري يهاجم حلمي بكر أنت عبرة لنفسية فاسدة

أطلق نديم نجل الفنان حميد الشاعر النار على الموسيقار المصري حلمي بكر وهدده، بعد أن قال والده قبل أيام إن الأخير كان يهاجمه بطريقة صعبة منذ 10 سنوات.

وقال نجل حميد الشاعري فِيْ رسالته على فِيْسبوك أستاذ حلمي إذا احتجت إلَّى مساعدة مالية أو نفسية فلن يتأخر الكابو عليك. وأضاف “30 عامًا من عمري، لا يفعل شيئًا فِيْ حياته سوى التقليل من شأن الأشخاص والفنانين وأعمالهم”.

وتابع نديم حميد الشاعر “ضع فِيْ اعتبارك سعادتك أنك تعتقد أنك فِيْ فئة إنسان متمرس. للأسف أنت مثال لكل الفاسدين نفسيا الذين عفا عليهم الزمن تقنيا وأخلاقيا. ” هناك فرق كبير فِيْ التعليم بينك وبين الكابو، حتى فِيْ الفكر الموسيقي والتعامل مع الناس. الكابو كبير ولا يجيبك لأنه أكبر من ذلك وأكبر منك تحديدًا، وهُو دائمًا يقول لا تتحدث إلَّى أي شخص. لكن أبنائه كبروا ولن يسمحوا لك بقص شعر أبيهم “.

سأل نديم حلمي بكر سؤالاً مذهُولاً قال فِيْه “هل تعتقد حقاً أن حميد هُو الذي عزف الموسيقى فِيْ مصر لمدة 30 عامًا مع جميع الفنانين، وهُو سر استمرارية ونجاح ران فِيْ الوادي “.

وتابع انتقاداته للموسيقي المصري بقوله “عَنّْدما يصبغ مذيع شعره بالأبيض ويطرح عليك سؤال كهذا فِيْ حجره، يفترض أن تكون إجابتك تربوية للفني الذي يطرح عليك السؤال بهذه الطريقة، لكن كنت تطير من السعادة لأن السؤال هُو تقليل الكابو “.

وختم نديم رسالته “يا أستاذ حلمي، حاول أن تكسب الناس لأن العالم هالك. لا يجب أن تفوتك سيرة ذاتية جيدة مثل الأشخاص “.

وكان حميد الشاعري قد قال خلال استضافته لبرنامج “معكَمْ منى الشاذلي”، إنه اعتبر الموسيقار حلمي بكر قِصَّة، لكن هجومه عليه كان شخصيًا وهاجم مشروعه بطريقة صعبة لمدة 10. سنوات، ولكن لم يتم الرد عليها فِيْ ذلك الوقت.

وأضاف حميد الشاعري “مرت الأيام وخرج المنتج أحمد العريان إلَّى صوت القاهرة بينما كنت أسجل أغنية” عودوني “مع عمرو دياب، واقترحت لي فكرة تأليف أغنية. عَنّْ الوطن العربي، غناها مطربو الدول العربية، وهُو أوبريت الحلم العربي، ألحان حلمي بكر وصلاح الشرنوبي، وكلمات الشاعر مدحت العدل، وكان أول تعاون بين بعد نزاع وانفصال دام 10 سنوات “.

وعلق حلمي بكر لـ “العرب اليوم” بأنه بحكَمْ منصبه قبل من يراه مناسبًا للحصول على عضوية النقابة، ولم يقاطع حامد الشاعري أو غيره، بل أبدى رأيه الشخصي فِيْ مشروعه الفني الذي يراه. كرأي علمي أولا ثم “أنا لا قاطع أحدا، لكن رأيي العلمي المهم هُو الأساس فِيْ الموضوع، وأين حميد الشاعري حاليا فِيْ خضم دخول أجيال وأجيال، وهناك ومنهم المقبولين والمرفوضين والذين لا يوافقون “.