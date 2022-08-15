ابن عزة زعرور يلفت أنظار المتابعين بسبب الشبه الكبير مع والده

خطف نجل نجمة الإعلام والتواصل الاجتماعي الفلسطينية عزة زعرور أنظار متابعيها بعد نشر مجموعة من الصور له.

ظهرت عزة زعرور فِيْ الصور التي نشرتها على حسابها على إنستجرام مع ابنها “شمس” مرتدية قميص أبيض وتحمل ابنها بملابس زرقاء، وكتبت على الصور المنشورة “برأيك يمكن الحصول على بت سواء أعجبتني أم لم تعجبني ذهبت لنسخة نور الصغير ”ما يعَنّْي أنها نسخة من زوجها نور.

وحظيت الصور بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين التعليقات جاءت “اللهم ما أجمل الصور حقًا تشبه زوجك كثيرًا”. و “أنا لا أنتهِيْ، يأتيك الكثير من الضوء”، و “أوه، حياتي، الله يحبه، الله سيحميه، ولن يشبهك”.

تحرص عزة زعرور على مشاركة يومياتها مع زوجها وابنها على وسائل التواصل الاجتماعي وعادة ما تحظى بتفاعل كبير من متابعيها.

كانت قد شاركت مؤخرًا مجموعة من الصور ببطن منتفخ للغاية، مرتدية فستانًا من الساتان الذهبي بدون أكتاف، مكتمل بإكسسوار شعر ذهبي مميز يشبه شعاع الشمس.

وكتب فِيْ تعليقه على الصور قائلاً “جلسة التصوير هذه كانت قبل التسليم بساعة 🌞 مرحباً، الصور شغلتني كثيراً .. ما رأيك فِيْ نفسك”.

يبدو أن عزة أصابت رأسها تمامًا فِيْ اختيار مظهرها بهذه الصور، حيث بدت مشرقة مثل الشمس، بحسب آراء المتابعين، وكذلك اسم مولودها الجديد “شمس”.

كَمْا نشرت زعرور تفاصيل حملها وولادتها مع المتابعين، كَمْا نشرت مقطع فِيْديو يظهرها وهِيْ تتجه إلَّى المستشفى مع زوجها وشقيقتها، ثم دخلت غرفة الولادة، وهِيْ تعاني من الألم لأكثر من 14 ساعة. الولادة . دون الولادة، الاضطرار إلَّى إجراء عملية قيصرية بعد ذلك.

ووثقت عزة اللحظات التي دخلت فِيْها غرفة العمليات، ووصفت أول مرة رأت فِيْها ابنها “شمس” بأنها أجمل لحظة فِيْ حياتها وهِيْ مخدرة، وكذلك اللحظة الأولى التي استعادت فِيْها وعيها بعد العملية. انتهى الفِيْديو بخروجها من المستشفى والعودة بأمان إلَّى منزلها.

أعربت عزة زارو عَنّْ سعادتها البالغة بقدوم ابنها وتحوله إلَّى أماً، وعلقت قائلة “شمس حبيب، أمي وأبي، تضيء حياتنا.