ابن مساعد يعلق على مقال بايدن أمريكا هي من تحتاج للسعودية حالياً

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على مقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث سلط الضوء على حاجة بلاده إلى تعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية وتأكيده على قوة المملكة الإقليمية وتأثيرها الكبير على الاقتصاد العالمي. . .

وقال ابن مساعد، عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنه لا يساوره أي شك للحظة في أن ما سينتهي به موقف الإدارة الأمريكية تجاه السعودية هو ما تضمنه هذا التصريح للرئيس الأمريكي.

وأضاف أن الولايات المتحدة بلد عظيم ودولة مؤسسات يديرها في كثير من الأحيان أشخاص عاقلون وليسوا يعانون من قصر النظر.

المملكة العربية السعودية بلد كبير وكبير.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية دولة عظيمة وعظيمة بمكانتها ومكانتها الإسلامية والعربية، ولها اقتصاد قوي يؤثر على العالم، وهذا شيء لا ينكره إلا الأحمق، الذي لم يتعب ولا يكل منذ عقود طويلة. رمي تفقد هذا اللحم الحقيقي.

علاقة تاريخية تعود إلى ثمانية عقود.

قال “الولايات المتحدة دولة كبيرة وكبيرة، وعلاقتها بالسعودية علاقة تاريخية، تعود إلى ثمانية عقود، منذ أن التقى الملك عبد العزيز بالرئيس روزفلت، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن، شهدت العلاقات تقلبات سلبيات، ولكن ما تم تأسيسه فيها هو أن العلاقة، على الرغم من كونها استراتيجية ومفيدة لمصالح كلا البلدين، إلا أنها ضرورية لكلا البلدين. والحقيقة هي أن البلدين يحتاجان إلى بعضهما البعض، ولكن هناك حاجة لأمريكا، في الحق الآن، بالنسبة للمملكة العربية السعودية – إنها أكبر بكثير مما تحتاجه المملكة العربية السعودية الآن “.

وأضاف الأمير ابن مساعد “كمواطن سعودي، أرحب بأجمل ترحيب لرئيس الولايات المتحدة، دولة صديقة وشريك تاريخي”.

وبحسب ما ورد أكد بايدن في مقالته “المملكة العربية السعودية دولة كانت شريكًا استراتيجيًا لمدة 80 عامًا. اليوم، ساعدت المملكة العربية السعودية في استعادة الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ودعمت بشكل كامل الهدنة في اليمن، وتعمل الآن مع خبرائي للمساعدة في استقرار أسواق النفط مع منتجي أوبك الآخرين “. إقليميا وفي الاقتصاد العالمي.