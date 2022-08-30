ابيض من الثلج واسود من الليل اكله حرام وشرابه حلال مكون من 5 حروف ،اللغز هو اختبار للأذكياء لقياس مدى ذكاء الشخص، حيث تم اختراع الالغاز منذ قديم الزمان لتدل على عبقريه الشخص الذي يحلها، بالإضافة الى انه يعتبر اللغز مقياسا لقدره الشخص على التفكير المنطقي وإيجاد الحلول.

ابيض من الثلج واسود من الليل اكله حرام وشرابه حلال مكون من 5 حروف

يعتبر حل الالغاز من الأشياء المميزة لدى الطلبة لحل اللغز وتقديم المعلومة بشكل جيد هذا ويستخدم اللغز لمعرفه قدره الشخص على إيجاد الحلول في ذكاء، ولحل هذا اللغز الذي يقول ابيض من الثلج واسود من الليل واكله حرام وشربه حلال حيث يستخدمه الرجال ثلاث مرات مر والمرآه تستخدمه مرة واحدة فسنقدم لكم حل اللغز المطروح أعلاه.

حل لغز أبيض من الثلج

وتفسير لغز ابيض من الثلج واسود من الليل فهو الكفن حيث يكون الكفن ابيض وشديد البياض وهو قطعه القماش التي يلف فيها الميت عند دفنه، وبعد تغسيله واسود من الليل تفسر على انها ظلمه القبر فظلمه القبر سوداء والكفن ابيض والمقصود بهذا اللغز هو الكفن او الموت لان الموت يلبس صاحبه الكفن ويرجعه الى القبر.

الغاز إسلامية

ومن الالغاز التي يبحث عنها الأشخاص لغز ما هي الحشرة والطائر اللذان ذكر في القران الكريم ومن هو النبي الذي لم يسميه احد، وما هو الماء الذي ارسلته ملكه سبأ بلقيس الى سليمان، وما هو اسم الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن لموته ومن هو الذي لقب بأمير الشعراء ومن هو النبي الذي دفن بعد النبي محمد ومن هو الصحابي الملقب بذي النورين.

الغاز عباقرة

ومن الالغاز الصعبة التي يبحث عنها العباقرة لحلها اللغز الأول، يقول تاجر من التجار اذا اقتلعنا عينه طار فمن يكون الحل هو العطار واللغز الذي يقول ما هو الشيء الذي اذا صببت عليه الماء لا يبتل و هو الظل، وما هو اللغز الذي يقول شيء يمشي بلا ارجل ويبكي بلا عيون هو الغيوم في الغيوم تمطر فهو كالبكاء وعن اللغز الذي يقول جميع الأبواب يمكن فتحها الا باب واحد لا يمكن فتحه فما هو وحل هذا اللغز هو الباب المفتوح.

وبالسؤال عن اللغز الذي يقول ابيض من الثلج واسود من الليل اكله حرام وشربه حلال، وحل هذا اللغز هو المقبرة.