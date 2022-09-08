اتحاد القدم يطعَنّْ ضد “قرار التحكيم” و3 سيناريوهات لصالح النصر

أبدى المستشار القانوني الرياضي أحمد الأمير استعداده لإبلاغ إدارة نادي النصر بشأن القرار الصادر عَنّْ مركز التحكيم السعودي بوقف عقوبة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله المحترف فِيْ صفوف الاتحاد.

وكانت لجنة المحترفِيْن السعودية قد أصدرت عقوبة بحق حمدالله، بتوقيف المهاجم المغربي لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده، مع الفريق الأول للنادي. نصر.

تلقى نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، تفِيْد بأن العقوبة التي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق اللاعب عبد الرزاق حمدالله. تم إيقافه، لذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق من المباراة القادمة.

وقال أحمد الأمير، خلال استراحة إعلامية، عبد العزيز المريسل، على موقع التدوين المصغر تويتر “على إدارة نادي النصر تقديم شكوى إلَّى رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، بسبب هذه الأخطاء. صدر لتعليق الحكَمْ.

وأضاف المحامي الرياضي “على الاتحاد السعودي لكرة القدم أيضًا التماس رئيس اللجنة الأولمبية ضد مركز التحكيم الرياضي للقرارات التي ظهرت دون علمهم”.

وفِيْ السياق ذاته توقع الخبير القانوني أحمد الأمير سيناريوهات مختلفة بعد قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي بوقف عقوبة الحمد الله، وهِيْ “حل المركز السعودي للتحكيم الرياضي، والعودة للشروع فِيْ تغيير الحكام أو إلغاء الإيقاف”. من العقوبة “.