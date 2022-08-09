اتحاد الكرة السعودي يحدد شروط طلب استقدام حكام أجانب في الموسم الجديد

حددت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم شروط طلب تعيين حكام أجانب خلال الموسم الجديد 2022-2023.

وأشارت صحيفة الجزيرة إلى أنه تم السماح للأندية بطلب حكام أجانب لمباريات بدون سقف محدد للموسم القادم 2022-2023.

وأشارت إلى أن لجنة الحكام قررت عدم السماح بإلغاء طلب الاستعانة بحكام أجانب بعد الطلب خلال المدة المحددة.

وذكر أنه تم إبلاغ الأندية بأن تكاليف استقدام حكام أجانب 250 ألف ريال، يدفع النادي 175 ألف ريال، والاتحاد السعودي لكرة القدم سيتكفل بالباقي، فيما تبلغ تكلفة تحكيم طاقم التحكيم من الخليج 250 ألف ريال. 135 الف ريال.

يبدأ الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023، في الخامس والعشرين من أغسطس.

فاز فريق الهلال الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.