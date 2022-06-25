اتحاد الكرة السعودي يكشف سبب تعيين حكام محليين لكلاسيكو الأهلي والشباب

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سبب اختيار فريق من الحكام المحليين لإدارة مباراة الكلاسيكو، والتي ستجمع أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة والشباب، في اليوم الثلاثين والأخير من البطولة السعودية للمحترفين. الدوري.

كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم بمهمة تحكيم مباراة الأهلي جدة والشباب للحكم السعودي محمد الهويش.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي، صدر اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تود إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن توضح أن إدارتي النادي الأهلي والأهلي. طالبت أندية الاتفاق رسمياً بإلغاء طلباتها السابقة بتعيين حكام أجانب لإدارة مبارياتهم ضد الشباب والفيحاء في اليوم الأخير من الدوري السعودي.

يتطلع فريق كرة القدم الأول لنادي الأهلي جدة للفوز على الشباب، حتى لا ينزل إلى الدرجة الأولى السعودية.