اتحاد الكرة المصري يعدل موعد انطلاق الدوري الجديد رسميًا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً تعديل موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري لموسم 2022-2023.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بدء الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 15 أكتوبر بدلا من 1 ديسمبر.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن تاريخ 1 ديسمبر لبدء الموسم، في البداية لتسجيل فترات الانتقالات، ولكن تم تغيير ذلك بحيث يبدأ الدوري رسميًا في منتصف أكتوبر.

سينتهي الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل في 30 يونيو.

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم فترتي التسجيل لموسم الدوري الجديد 2022-2023 في نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” المعروف باسم “تي أم أس”.

ستكون فترة التسجيل الأولى من 7 سبتمبر إلى 15 أكتوبر التالي.

أما فترة التسجيل الثانية فتبدأ من الأول من يناير من العام الجديد وحتى الحادي والثلاثين من نفس الشهر.